Espargaro twijfelt aan Lorenzo als potentiële testrijder Aprilia

Lorenzo lijkt op een dood spoor te zitten bij Yamaha en kijkt om zich heen om in 2021 alsnog verbonden te zijn aan een MotoGP-team. De Spanjaard onthulde vorige week in gesprek met de Spaanse sportkrant AS dat hij gesprekken voert met Aprilia, maar dat Yamaha nog altijd zijn eerste prioriteit heeft. Yamaha lijkt ondertussen wel te kiezen voor een andere route. Andrea Dovizioso zou met dat merk onderhandelen over een rol als testrijder, ook werd Lorenzo gepasseerd in de zoektocht naar een vervanger voor Valentino Rossi. Bij Aprilia zoekt men een snelle testrijder, maar Espargaro weet niet of Lorenzo de geschikte man is.

“Het management van Aprilia probeert het team sterker te maken”, zei Espargaro donderdag. “Het eerste dat we nodig hebben is een sterke teamgenoot, anders kan ik niets van mezelf vergelijken met een ander. Als we onszelf vergelijken met KTM, zij hebben dit jaar een grote stap gemaakt en hebben vier sterke rijders met gelijk materiaal. Ik denk dat zij het niveau daardoor makkelijker omhoog kunnen krikken. Dat is het eerste. […] Het niveau dat Jorge in Portimao liet zien is niet goed genoeg om mij te helpen bij het ontwikkelen van de motor, maar je weet het niet. Als Jorge echt snel en competitief wil zijn, kan hij een goede rijder zijn voor ons. Maar op dit moment is de situatie ook voor hem niet eenvoudig.”

Espargaro zou graag zien dat Ducati MotoGP-coureur Dovizioso naar Aprilia komt, maar die heeft laten weten dat merk niet te overwegen. “Het zou natuurlijk het beste zijn om Dovizioso erbij te hebben, als coureur of als testrijder”, vervolgde hij. “Hij is heel snel, heel rustig en een goede rijder om de motor te ontwikkelen. Hij heeft veel informatie van Ducati, dus Dovizioso zou zeker een goede keuze zijn. Tenminste, zo zie ik het. Ik twijfel niet aan Lorenzo [als rijder], hij is een van de beste rijders in de laatste twintig jaar. Maar ik weet niet of hij wel gemotiveerd is en nog altijd de honger heeft, of hij nog fysiek op het niveau zit. Hij is de enige die dat weet. Aprilia werkt hard om een snelle rijder te vinden, de markt is niet gemakkelijk, ze werken heel hard om mij te helpen en het team sterker te maken. Maar zoals je gezien hebt in Portimao was het niveau niet heel goed. Laten we afwachten wat hij kan, ik hoop dat hij ons kan helpen als hij bij Aprilia komt rijden. Ik ken zijn huidige situatie niet, dus het is moeilijk om daar iets over te zeggen.”

Voor de laatste races van dit seizoen heeft Aprilia besloten om Lorenzo Savadori op te stellen in plaats van collega-testrijder Bradley Smith. Espargaro weet niet waarom zijn werkgever daartoe besloten heeft. “Bij het vervangen van Smith voor Savadori is het moeilijk te zeggen waar Aprilia precies heeft gezocht, maar Lorenzo is een jonge kerel uit de Aprilia-familie. Het is voor hem een goede kans om zich te bewijzen. We moeten zien of hij in de toekomst sterk genoeg kan zijn om de motor te testen.”