Het MotoGP-weekend in Portugal gaat de boeken in als een ware slijtageslag. De invoering van het de sprintrace stond ter discussie, maar ook daarbuiten ging er voldoende mis. Pol Espargaro raakte gewond toen hij op vrijdag in de tweede vrije training ten val kwam en in de bandenstapels plofte. De sprintrace werd ontsierd door een gemene valpartij van Enea Bastianini, die zijn schouderblad brak. Op zondag ging het opnieuw mis toen Marc Marquez zijn voorwiel blokkeerde. Hij raakte Jorge Martin en bracht Miguel Oliveira ten val.

Marquez kreeg een dubbele long lap-penalty voor het veroorzaken van het incident, maar ook op het werk van de stewards was dit weekend weer wat aan te merken. Aleix Espargaro over dat incident: “Dat was een heel serieus incident. De impact op de knie van Miguel was ongelofelijk, hij had zijn knie daar heel ernstig kunnen blesseren. Het had het eind van zijn loopbaan kunnen zijn, zo heftig was het.” De eindbalans is een tumultueus raceweekend in Portimao én vier rijders in het ziekenhuis. “Ik heb het gevoel dat we niet leren, na de crashes op vrijdag en gisteren begonnen we op dezelfde manier aan de Grand Prix.”

Espargaro moest in de race vanaf de twaalfde startplek komen en zat daardoor te midden van de chaos. “Brad Binder raakte mij, iedereen was heel agressief. Joan Mir moest [na zijn straf van zaterdag] door de long lap en begon als een bezetene. Als je kijkt naar mijn onboard lijkt het alsof we op de bowlingbaan staan. Als je vier of vijf seconden verliest in de long lap, dan maakt het niet uit wat je daarvoor doet. We hebben niets geleerd, waarom pak je niet nog eentje? Ik begrijp er geen klote van.”

De spraakmakende Catalaan meent dat rijders in de spiegel moeten kijken: “Het ligt niet aan het format, we hoeven de stewards niet te bekritiseren, het is de fout van onszelf als rijders. Ik was een seconde sneller dan de KTM’s, Johann Zarco en Alex Marquez. Maar ik kon ze niet inhalen. Wat doe ik dan? Als je niet kunt inhalen, blijf je erachter. Ik was sneller, maar ik ga me er niet voorbij knokken. Dit is geen bokswedstrijd.”