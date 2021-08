Aleix Espargaro topt warm-up op Silverstone, crash voor Marquez

Espargaro klokte 2.00.325 als snelste tijd en dat was genoeg voor de koppositie in de sessie. Hij was 26 duizendsten sneller dan Takaaki Nakagami. Repsol Honda-coureur Pol Espargaro, zondagmiddag polesitter in de Britse GP, eindigde als derde op ites meer dan een tiende. Jorge Martin werd vierde voor Iker Lecuona.

Drie coureurs kwamen ten val tijdens de opwarmsessie voor de Britse GP. Enea Bastianini was in Farm de eerste. Op dat stuk zijn eerder dit weekend al verschillende coureurs ten val gekomen. Het is een punt waar rijders voor het eerst in lange tijd weer op de linkerkant van de band rijden. Door de koele omstandigheden is die band dan te veel afgekoeld waardoor crashes veroorzaakt worden. De Italiaanse rookie was oké na zijn val.

Ook Marc Marquez crashte in de warm-up. Hij gleed bij het insturen van Vale weg en kon zijn sessie niet meer vervolgen. De Spanjaard was ook ongedeerd na zijn val, al greep hij wel naar zijn heup. Tot slot ging ook Jake Dixon in de slotfase van de sessie onderuit, hij ging bij het insturen van Brooklands in de fout.

Uitslag warm-up MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië