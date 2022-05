Espargaro denkt aan titeljacht: “Vechten nu met dezelfde wapens”

De MotoGP-veteraan eindigde zondag in de Grand Prix van Spanje voor de derde keer dit seizoen op het podium. Hij zorgde er daarmee voor dat Aprilia nu haar concessies kwijt is. Het merk mag vanaf dit moment geen extra testwerk meer verrichten ten opzichte van de andere fabrikanten. Vanaf volgend seizoen moeten ze ook met minder motorblokken werken. In een recent gesprek met Motorsport.com gaf CEO Massimo Rivola aan dat het team probeert om het dit seizoen met een motorblok minder te doen. Ook is de ontwikkeling van motoren en aerodynamica voortaan aan banden gelegd voor de Italiaanse constructeur.

Hoewel Aleix Espargaro erkent dat de engineers van Aprilia nu iets meer onder druk komen te staan, voorziet hij geen problemen. “We hebben zes races gehad en staan op zeven punten van de leider, dat zegt wel dat de motor goed werkt”, zegt Espargaro. “Het is logisch dat we onze concessies kwijt zijn. We vechten nu met gelijke wapens, dat is wel zo eerlijk. Ik heb veel vertrouwen in de engineers van Aprilia, maar ik weet ook dat dit op het hoofdkwartier in Noale iets meer stress oplevert. Verder zal het niet veel verschil maken. Het maakt mijn leven makkelijker, ik moest na Le Mans testen in Mugello. Nu heb ik meer tijd om thuis te zijn en kan ik nog meer uren op de racefiets maken. Ik maak me er niet echt druk over. Het moeilijkste was om tot dit niveau te komen. Het motorblok moet wat langer meegaan, maar ik denk dat het wel gewoon kan.”

In de Grand Prix van Spanje rekende Espargaro af met Jack Miller en Marc Marquez. Hij werd derde, op ruime afstand van Fabio Quartararo op de tweede plek. De Aprilia-coureur meent dat hij nog iets tekort komt op de regerend wereldkampioen en op Francesco Bagnaia, de winnaar van de Spaanse GP. “Ik word pas aan het eind van dit jaar in Valencia weer wakker”, voegt Espargaro toe over ‘de droom’ die hij momenteel meemaakt. “Mijn droom begon in Qatar, maar ik probeer wel met beide benen op de grond te staan. Maar dit is echt, we doen echt mee. We doen het geweldig. We moeten ons trouwens wel realiseren dat ik met het huidige gevoel niet helemaal de snelheid van Fabio heb. We missen nog een klein beetje, het verschil was klein. Als ik in Jerez niet klem gezeten had achter Miller en Marquez, dan had ik een heel eind mee kunnen komen met de leiders. Ik kwam iets tekort, dit jaar wordt het belangrijk om constant te blijven, geen fouten te maken en constant mee te doen. We hebben bijna een derde van het kampioenschap gehad en staan op slechts zeven punten.”