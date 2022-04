Espargaro teleurgesteld na eerste gesprek over nieuwe Aprilia-deal

De Catalaanse coureur bezorgde Aprilia vorig weekend in de Grand Prix van Argentinië haar eerste overwinning in de MotoGP. Ook voor hemzelf was het zijn eerste Grand Prix-overwinning in 200 starts. Sinds zijn komst bij het Italiaanse merk in 2017 heeft Espargaro een belangrijke rol gespeeld in de opmars van het team. De RS-GP is sinds vorig jaar een motor geworden om rekening mee te houden. Na zijn overwinning in Termas de Rio Hondo sprak Espargaro de wens uit om nog twee jaar bij Aprilia te blijven.

Na de kwalificatie voor de Amerikaanse Grand Prix onthulde Espargaro dat zijn manager een eerste gesprek met Aprilia gevoerd heeft. De uitkomst daarvan was teleurstellend. “Diep in mijn hart wil ik heel graag nog twee jaar bij Aprilia blijven”, zegt Espargaro. “Ik voel me heel sterk, dus ik wil blijven. Ik heb nog geen aanbieding gehad. De eerste gesprekken tussen mijn manager en Aprilia zijn heel teleurstellend verlopen. Dat maakte me verdrietig. We staan nog heel ver uit elkaar. Maar er is nog tijd en ik hoop dat ze mij waarderen na het werk van de afgelopen jaren. Ik wil graag blijven, ik heb bewezen dat ik snel ben en ik heb ervaring in het ontwikkelen van motoren. Er zullen veranderingen plaatsvinden in de paddock, er zullen kansen komen. Maar ik wil bij Aprilia blijven.”

De komende weken worden de eerste verschuivingen op de rijdersmarkt verwacht. Met uitzondering van Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia, Brad Binder en Marc Marquez liggen alle andere fabriekszitjes in de MotoGP open. Dit weekend hebben Fabio Quartararo en Jack Miller al uitspraken gedaan over hun situatie op de rijdersmarkt. De manager van de regerend wereldkampioen voert de druk op bij Yamaha door gesprekken met andere fabrikanten te voeren, maar de Fransman heeft aangegeven “niet beslist te willen vertrekken bij Yamaha”.

Miller jaagt op contractverlenging bij Ducati, maar heeft nog geen enkel gesprek gevoerd met Ducati. “Dat is pijnlijk”, liet hij daarover weten in gesprek met deze site.