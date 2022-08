Aleix Espargaro: "Wordt nog een spannend gevecht om MotoGP-titel"

Regerend MotoGP-wereldkampioen Fabio Quartararo kreeg het op Silverstone voor elkaar zijn voorsprong ten opzichte van Aleix Espargaro met een punt naar 22 stuks uit te breiden. Een long lap penalty betekende dat hij vast kwam te zitten in het veld en slechts achtste werd. De geblesseerde Espargaro, die zijn hielbeen brak bij een flinke crash, werd uiteindelijk negende. Ducati-coureur Francesco Bagnaia won en verkleinde zijn achterstand naar 49 punten, terwijl hij tijdens de Duitse Grand Prix in juni er nog 91 achter stond. Bagnaia won sindsdien al twee keer en doet dat op een GP22 die steeds sterker wordt.

"Wedstrijd per wedstrijd worden de Ducati's beter. Het lukt mij om mijn niveau te behouden en ook Maverick komt er steeds meer bij. Dit legt meer druk op de leider", aldus Espargaro. "Dat is goed voor mij. Ducati heeft een flinke stap gemaakt in het kampioenschap. Het gaat geen eenvoudige klus voor ze worden, dit omdat ze qua punten nog twee races achter staan. Maar ze hebben veel motoren, dus samenwerken is mogelijk. We gaan nu ook naar twee circuits die Pecco goed liggen: Oostenrijk en Misano. Alles ligt nog open. Het wordt zeer spannend in de laatste acht races."

Espargaro heeft van de Spaanse doktoren de opdracht gekregen om de komende week rust te houden. Daags naar de Grand Prix van Groot-Brittannië werd bij hem een hielbeenbreuk geconstateerd. Op dit moment staan alle seinen op groen voor hem om gewoon aan de wedstrijd op de Red Bull Ring deel te nemen. De Spanjaard verwacht wel dat het moeilijk wordt om Ducati daar te verslaan, maar is blij dat het pakket van Aprilia overal sterk is. "Onze motor werkt goed", gaat hij verder. "Bijna elke race staan we met een machine op het podium. Oostenrijk is een goed circuit voor Ducati. Ze hebben een krachtige motor. Het wordt moeilijk om ze daar te verslaan. Het kampioenschap ligt nog helemaal open. Je weet alleen nooit wanneer je kan winnen en wanneer je erbij zit. Dit gaat niet alleen om deze race. Je moet mentaal sterk en stabiel zijn. Het gaat er dus niet om dat de ene race perfect is en de andere rampzalig verloopt. Het is de bedoeling dat je overal stabiel bent, dus ik hoop dat ik in Oostenrijk weer om de zege vecht."