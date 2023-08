Espargaro snelste in training Groot-Brittannië, geen Honda en Yamaha direct door naar Q2

In de lange zomerstop besloot de FIM, het bestuursorgaan van de MotoGP, om de regels voor de vrije trainingen aan te passen. Zodoende tellen alleen de tijden van de Training, voorheen bekend als de tweede vrije training, mee voor een directe plaatsing in Q2. Dit omdat de coureurs zorgen hadden over de veiligheid, aangezien de slotfase van beide vrijdagtrainingen uitmondden in een sprint voor een snelle ronde. Deze regel zou al voor 2024 gewijzigd worden, maar werd vervroegd naar de tweede seizoenshelft van 2023.

In de sessie van zestig minuten op Silverstone stond er dus veel op het spel voor de 22 rijders. Bij de start van de sessie was het droog, al hingen er wat dreigende wolken in de lucht. Het was daarbij met 16 graden buitentemperatuur en 26 graden asfalttemperatuur zeker niet warm te noemen toen de sessie om 15.00 uur Britse tijd van start ging. Marco Bezzecchi opende op de VR46 Ducati als snelste: 2.01.897. Een ronde later snoepte hij al ruim een seconde van die tijd af om nog een ronde later meteen de snelste tijd van de dag te noteren, voordat Brad Binder - die in zijn slipstream meereed - als eerste onder de 2 minuten dook: 1.59.889.

Na twintig minuten was er sprake van een Ducati- en Aprilia-feest in de top-tien, al werd dat feest nog altijd geleid door Binder op de KTM. Fabio Quartararo was op dat moment met P12 de beste Yamaha-rijder terwijl Takaaki Nakagami op P13 pas de eerste Honda-rijder in de lijst was. Met 28 minuten te gaan schoot Bezzecchi weer naar de snelste tijd. Op de zachte band noteerde hij een 1.59.716. Maverick Vinales, die de sessie op dramatische wijze begon met een crash in de zevende minuut, sloot aan op de tweede plek met zijn run op de zachte banden. Luca Marini tekende pas met 27 minuten te gaan voor de tweede gele vlag van de sessie: de Italiaan gleed onderuit in bocht 15.

Met twintig minuten resterend maakte Aleix Espargaro de sprong naar de snelste tijd: 1.59.694. Het zou het startsein zijn van een spannende slotfase van de training, waarin plekken voor Q2 op het spel stonden. Miguel Oliveira schoot op de Aprilia naar de derde tijd, maar al snel verschenen er veel rode strepen in de sectoren. Binder heroverde de toppositie met 1.59.680, maar teamgenoot Jack Miller was ruim een tiende sneller dan de Zuid-Afrikaan. Vervolgens was het Vinales die met 1.59.218 grote stappen zette en naar de snelste tijd ging. Bagnaia stond buiten de top-tien en was bezig met een verbetering, maar zat klem achter teamgenoot Enea Bastianini vast. Laatstgenoemde kwam in die run niet verder dan de vijftiende tijd.

Alex Marquez was op de Gresini Ducati snel, maar moest uiteindelijk tijd toegeven op Vinales en sloot aan op P2. Jorge Martin snelde op de Pramac Ducati naar P3 terwijl Franco Morbidelli naar de vierde plaats ging en daarmee de eerste Yamaha-rijder binnen de top-tien werd. Quartararo moest genoegen nemen met P8, maar had nog enkele minuten om zijn tijd te verbeteren. Met negen minuten te gaan wisten de rijders echter dat zij in de buurt van de 1.59.018 van Bezzecchi moesten komen om een plek in de top-tien en dus Q2 te bemachtigen.

Na een indrukwekkende ronde, waar hij zelf ook zeer tevreden mee leek, schoof Aleix Espargaro op naar de tweede plek op een tiende van de Italiaanse VR46-rijder. Die was net weer naar buiten gegaan voor een laatste aanval, maar vloog op akelige wijze uit het zadel in bocht 7 en moest dus hopen dat hij het plekje in Q2 wist te behouden. Bagnaia was vervolgens de eerste die onder de 1.59 dook: 1.58.973. Binder had echter nog meer over en dook er met een tiende onderdoor, al kon hij er maar kort van genieten omdat Martin achter hem nog wat sneller was. Marc Marquez wist op zijn beurt net aan tot de top-tien door te dringen, maar viel daar snel weer buiten. Op de valreep verbeterde Quartararo zijn tijd, maar dat was niet genoeg voor een plek in de top-tien. In de ultieme slotfase was het Espargaro die voor een verrassing zorgde door ruim zes tienden onder de tijd van Martin te duiken met een indrukwekkende 1.58.183.

Zodoende mogen na zestig minuten trainen Espargaro, Martin, Binder, Vinales, Johann Zarco, Bagnaia, Bezzecchi, Miller, Marini en Alex Marquez Q1 in de garage toekijken en zich in Q2 pas melden. Voor Yamaha's Quartararo en Morbidelli en Honda's Marc Marquez en Joan Mir zit er niets meer in dan strijden om de laatste twee plekken voor Q2.

Op zaterdagochtend wordt de actie hervat. Dan gaat de tweede vrije training om 11.10 uur Nederlandse tijd van start, waarna de coureurs meteen doorgaan met de kwalificatie.

Uitslag training MotoGP Groot-Brittannië