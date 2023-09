Espargaro rijdt ronderecord in MotoGP-training, drama voor Yamaha en Honda

In navolging van de Moto3 en de Moto2 was het om 15.00 uur tijd voor de tweede trainingssessie van de MotoGP in Catalonië. In de 60 minuten durende sessie, die onder een zonnetje en bij een temperatuur van 30 graden werd verreden, stond voor de coureurs het nodige op het spel: een positie bij de eerste tien betekende namelijk rechtstreekse plaatsing voor Q2 op zaterdagochtend.

Onder aanvoering van Jorge Martin verschenen de meeste coureurs vrijwel meteen op het asfalt om aan deze belangrijke training te beginnen. De nummer twee in de WK-stand opende het bal met 1.41.718, maar lang zou die tijd niet blijven staan. Eerst dook Brad Binder bijna zes tienden onder die tijd, waarna de koppositie via Miguel Oliveira bij Fabio di Giannantonio terechtkwam. De 1.40.908 die de Gresini Ducati-rijder in zijn eerste ronde reed, werd in de tweede poging alweer ruim verbeterd door Oliveira: hij zette de klok stil op 1.40.345, waarmee hij na tien minuten trainen de snelste tijd nog altijd in handen had. Takaaki Nakagami was op dat moment al problemen tegengekomen, want hij moest zijn LCR Honda vroeg in de training in bocht 12 aan de kant parkeren met technisch malheur.

WK-leider Francesco Bagnaia koos intussen voor een relatief rustige start van zijn training. Hij had slechts de negentiende tijd op de klokken gezet toen hij zich na een kwartier weer meldde in de pits, waar de meeste coureurs op dat moment al waren teruggekeerd. Zo'n vijf minuten later keerde de regerend wereldkampioen terug op het asfalt, waar Di Giannantonio de koppositie inmiddels had veroverd door 1.40.180 op de klokken te zetten. Met een nieuwe achterband dook Bagnaia echter meteen 0.031 seconde onder de tijd van zijn landgenoot om de eerste positie over te nemen. Aleix Espargaro meldde zich kort daarna op de derde positie om voor Oliveira en Maverick Viñales een trio Aprilia's aan te voeren. Die positie behielden ze tot halverwege de sessie, met Binder, Bezzecchi, Johann Zarco, Raul Fernandez en Luca Marini op de overige posities die directe plaatsing voor Q2 betekenen.

Fernandez zorgde na iets meer dan een half uur voor de eerste crash van de training door een schuiver te maken in bocht 12. Viñales ontsnapte kort daarvoor in bocht 13 al aan een forse valpartij, maar dat deerde de Spanjaard niet echt. Door een rondje later 1.40.095 te rijden nam hij de koppositie weer over van Bagnaia, al bleef ook die tijd niet lang staan. Met nog zeventien minuten te gaan brandde de strijd om de plekken in Q2 echt los. Eerst pakte Zarco de kop door 1.40.061 en 1.40.047, waarna Di Giannantonio met 1.39.621 als eerste onder de 1 minuut en 40 seconde te duiken. De Aprilia's deden dat vervolgens ook: Viñales nam de kop kort over door 1.39.594 te rijden, Espargaro dook daar niet veel later onderdoor met 1.39.389.

Het was echter wachten op de laatste vijf minuten, waarin vrijwel alle rijders met een nieuwe band op pad gingen voor hun laatste run en een potentiële plek in Q2. Zarco ving de slotfase aan als snelste man nadat hij 1.39.257 noteerde, maar dat bleek niet genoeg voor P1 aan het einde van de sessie. Die eer viel uiteindelijk te beurt aan Espargaro, die met 1.38.686 meteen ook het ronderecord verbeterde op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Teamgenoot Viñales volgde op de tweede stek op ruim drie tienden van een seconde, voor Bagnaia en Zarco. Binder reed de vijfde tijd en is daarmee ook meteen door naar Q2, evenals Alex Marquez, Bezzecchi, Di Giannantonio, Enea Bastianini en Martin op de tiende stek. Het houdt in dat de twee Yamaha's en vier Honda's zaterdag allemaal via Q1 moeten proberen door te dringen tot Q2. De Japanse merken eindigden helemaal onderaan op vrijdagmiddag, met Quartararo als hoogstgeplaatste op de zeventiende positie.

De eerstvolgende MotoGP-sessie in Catalonië is de tweede vrije training, die zaterdagochtend om 10.10 uur aanvangt. Meteen daarna staat de kwalificatie op het programma.

Uitslag training MotoGP GP van Catalonië