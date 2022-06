Espargaro met ronderecord aan kop in derde training GP Catalonië

Nadat Aprilia het tempo dicteerde tijdens de vrijdagse trainingen in Barcelona, waren de andere rijders in de derde vrije training aan zet om plaatsing voor Q2 af te dwingen. Met de iets koelere omstandigheden (26 graden Celsius) was er alle kans om de tijden aan te scherpen, ook al omdat coureurs een steeds dikkere rubberlaag op het gladde asfalt van het Circuit de Barcelona-Catalunya neerlegden. Dat was nodig ook omdat de asfaltlaag volgens sommige rijders de slechtste is van de hele MotoGP-kalender. De 1.39.402 van Aleix Espargaro bleef in de openingsfase buiten bereik voor de coureurs.

Fabio quartararo was een van de coureurs die vroeg in de sessie een aanval deed op de snelste tijd. Hij kwam tot 1.39.628 in het eerste kwartier, ook Jack Miller verbeterde zijn snelste tijd van vrijdag met maar liefst drie tienden. Hij verstevigde zijn plek in de top-tien daarmee, een belangrijke uitgangspositie voor de kwalificatie van zaterdagmiddag. Brad Binder tuimelde uit de top-tien in de eerste fase van de derde training. Hij kwam ten val in de vierde bocht van het circuit. De Zuid-Afrikaan moest zijn sessie vervolgen op de tweede machine. Niet veel later ging Pol Espargaro een bocht verder onderuit. Hij verloor de voorkant van de machine, waarschijnlijk door een gebrek aan temperatuur aan de linkerkant van de voorband.

De eerste die de tijd van Aprilia-coureur Espargaro benaderde was zijn teamgenoot Maverick Viñales. In zijn negende ronde van de sessie reed de coureur op de soft compound-achterband een 1.39.442. Dat was ook voor Espargaro het teken om nog eens aan te zetten en dat resulteerde in een ronderecord op Barcelona. Hij klokte 1.38.771, zat daarmee bijna een tiende onder het oude record van Fabio Quartararo (1.38.853) uit 2021 en stond op dat moment maar liefst zeven tienden los van de eerste non-Aprilia (Jorge Martin, P3). Daarna kwamen de verschuivingen in een rap tempo, waardoor het gat naar Espargaro kleiner werd en zijn teamgenoot Viñales zelfs onder druk kwam te staan.

De jacht op de top-tien plekken werd geopend door de Ducati’s. Johann Zarco kwam met een significante verbetering gevolgd door landgenoot Fabio Quartararo op de Yamaha. Ook hij had flink wat gevonden ten opzichte van de tweede training op vrijdag. Francesco Bagnaia had zich nog niet laten zien in de derde training, maar stoomde in zijn zestiende ronde op naar de vierde plek met 1.39.309. Viñales had zich intussen verbeterd, maar het was niet genoeg om zich veilig te rijden. Hij werd in de laatste minuten door Luca Marini en Fabio di Giannantonio verwezen naar de elfde plek en dus opnieuw deelname in Q1.

Zarco kwam andermaal tot een verbetering. Hij naderde de tijd van Espargaro tot op een tiende en eindigde op de tweede plek in de sessie, teamgenoot Martin was een fractie langzamer. Het steken van een ouder type voorvork heeft zijn vrucht afgeworpen voor de jonge Spanjaard. Fabrieksrijders Bagnaia en Miller sloten aan op de vierde en vijfde plek terwijl Quartararo zich als enige Yamaha-rijder direct wist te plaatsen voor Q2. Hij werd zesde. Marini schoof in de slotseconden op naar de zevende plek terwijl Pol Espargaro op de achtste plek eindigde en dus ook een ticket had voor Q2. Alex Rins was de enige Suzuki-rijder voor Di Giannantonio op de Gresini Ducati. De polesitter van Mugello plaatste zich als laatste direct voor Q2.

Viñales bleef erbuiten steken op de elfde plek en ook Enea Bastianini moet zich zaterdag in Q1 melden. Joan Mir heeft geen doorbraak weten te forceren met zijn remproblemen, hij werd dertiende in de derde vrije training. Na een aanvankelijk goed weekend kwam Franco Morbidelli niet verder dan de vijftiende plek voor Brad Binder en Takaaki Nakagami. Miguel Oliveira, vorig jaar nog winnaar van deze race, kwam in deze derde training niet verder dan de achttiende plaats.

Uitslag: Derde vrije training MotoGP Grand Prix van Catalonië