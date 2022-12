Aleix Espargaro realistisch: "Ik ga zelf niet meer beter worden"

Met vijf podiums en een overwinning reed Aleix Espargaro in 2022 het seizoen van zijn leven. Hij deed tot de laatste fase van het kampioenschap mee om de wereldtitel, maar schoot ernstig tekort in de races die in overzeese oorden plaatsvonden. Ook de afsluitende wedstrijd in Valencia werd een grandioze mislukking. Daardoor zakte Espargaro in het kampioenschap tot de vierde plek en verloor ook Aprilia veel terrein in de laatste races van het seizoen. Desondanks kijkt Espargaro terug op een heel goed seizoen voor hemzelf en zijn team, met de overwinning in de Grand Prix van Argentinië als onbetwist hoogtepunt.

“We hebben een historisch jaar gedraaid, het was heel goed en we zijn sterk verbeterd ten opzichte van waar we eerst stonden”, zegt Espargaro. “Vorig jaar vierden we een podium alsof we het wereldkampioenschap gewonnen hadden. Dit jaar won ik een race, ik stond regelmatig op het podium, heb een pole-position gepakt. Maar de laatste races waren verschrikkelijk. We hebben alles geprobeerd, maar we waren gewoon niet goed genoeg. Soms draait het niet om de schutter, maar ook om de pijl die afgeschoten dient te worden. Aprilia zat simpelweg niet op het niveau en we moeten beter om vooraan te blijven.”

Espargaro heeft daarmee mogelijk zijn enige kans op een wereldkampioenschap in de MotoGP verspeeld. Hij weet niet of hij volgend jaar een nog hoger niveau kan bereiken. "Elk jaar is een test”, gaat Espargaro verder. “Ik heb geen reputatie waarmee ik zomaar naar een ander topteam kan overstappen. Elk jaar moet ik het weer bewijzen. Niemand geloofde vorig jaar dat we podiums zouden halen en dat lukte wel. Niemand geloofde dit jaar dat ik een race kon winnen, maar het lukte wel. Ik kan alleen maar zeggen dat ik heel trots ben op wat we bereikt hebben, maar weet niet of ik beter kan. Ik weet niet of er een andere rijder is, maar ik heb dit seizoen geen fout gemaakt. Ik heb in races geen crashes gehad, dat is heel moeilijk. Ik heb meer dan 200 punten gehaald. Ik heb laten zien dat ik de kwaliteit heb, dit was het beste jaar van mijn carrière en volgend jaar probeer ik weer beter te worden.”

Espargaro legt de bal bij Aprilia

Gedurende het seizoen heeft Espargaro een paar keer punten laten liggen. In de Grand Prix van Catalonië hield hij een ronde voor de finish op met racen omdat hij dacht dat hij al gefinisht was. De zelfverzekerdheid klinkt voor in de stem van Espargaro, die de lat hoog legt voor zijn team. “Ik? Niets”, reageert hij vastberaden op de vraag of hijzelf nog iets kan verbeteren. “We moeten de motor verbeteren als we op het niveau van de anderen willen komen. Het is voor mij heel belangrijk om dit jaar nog beter te worden. Ik heb talent en met het werk dat ik doe, kan ik het op dit moment maximaal benutten. Dat heb ik heel goed gedaan. Ik moest constant presteren en dat is gelukt, we hebben geen fouten gemaakt. Als we volgend jaar voor de overwinning willen gaan, moeten we nog iets verder verbeteren.”