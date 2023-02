Regerend coureurs- en constructeurskampioen Ducati is de referentie geworden in de MotoGP wat betreft het motorontwerp. De remkracht van de Desmosedici en het motorvermogen zijn iets wat concurrerende merken proberen te kopiëren. Aleix Espargaro, die tijdens de recente Sepang-wintertest de zesde tijd noteerde, gelooft dat Ducati nog steeds superieur is op die gebieden. Op alle drie de testdagen werd de tijdenlijst aangevoerd door een Ducati-rijder.

"Ze hebben nog steeds de beste motor," zei Espargaro, wiens Aprilia-teamgenoot Maverick Viñales bij de test in Maleisië derde werd, over Ducati. "Ze zijn niet meer super ver [weg], maar ze hebben nog steeds de beste motor. Ze zijn ook waanzinnig goed in het stoppen van de motor. Het is gek hoe goed ze daarin zijn. Het gevoel dat ik heb met de Aprilia is dat ik de motor alleen met de voorband stop. Wanneer zij [Ducati] remmen, lijkt het alsof beide veringen naar beneden gaan. Ze maken veel gebruik van de achterband om de motor te stoppen."

Wat hij bij Ducati heeft gezien inspireerde Espargaro om in Sepang op ontdekkingsreis te gaan met zijn afstelling. "Met de video's hebben we het uitvoerig geanalyseerd", vertelt hij. "Ik probeerde verschillende set-ups om de achterkant meer te belasten bij het remmen en het werkte echt, daardoor reed ik mijn snelste ronde. Maar het is niet genoeg. Hopelijk kunnen we het gat verder dichten."

Dovizioso bepalend

Espargaro zegt dat de Ducati-rijstijl, die de standaard is geworden in de MotoGP, voor het eerst werd toegepast door Andrea Dovizioso in het midden van het vorige decennium. Waar ooit de sleutel tot een snelle rondetijd lag in het maximaliseren van het bochtenwerk, heeft Ducati's fast-in/fast-out-filosofie een verschuiving teweeggebracht in de manier waarop rijders nu het remmen benaderen. Espargaro voegde daaraan toe: "Ik heb vaak tegen Romano [Albesiano, technisch manager van Aprilia] gezegd dat ik dol ben op de rijstijl van de Aprilia. Voor mij is dit het beste chassis ter wereld. We hebben een dataman die video's maakt op het circuit: er is niemand sneller dan ik in het midden van de bocht. Maar het is niet meer superbelangrijk meer. In het verleden wel. Nu kan Ducati de motor op nul zetten en dan gaan. De eerste rijder die dit deed, was Dovizioso, vijf, zes jaar geleden. Het was een nachtmerrie voor Marc [Marquez] om hem in te halen. Marc verloor veel races en Ducati bleef hierop voortborduren. Het is gek hoe ze de motor kunnen stoppen en versnellen. Dus we werken eraan. We proberen meer gewicht op de achterkant te zetten en de curve van het koppel van de motor te veranderen."

Volgens Espargaro is de 2023 RS-GP op veel gebieden verbeterd ten opzichte van zijn racewinnende voorganger. Maar de Spanjaard heeft niet het gevoel dat het pakket dat hij tijdens de test in Sepang had, genoeg zal zijn om vooraan mee te vechten tijdens de openingsronde in Portugal in maart. "De motor is in veel kleine details iets beter: de aerodynamica, het chassis is iets lichter, de motor draait iets meer door de aerodynamica, de machine is wat sneller", legt hij uit. "Dus overal is het een beetje beter. Ik weet niet of het genoeg is. Maar ze vertellen me dat de racemotor een stap beter zal zijn."