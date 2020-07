Espargaro baalt dat potentie Aprilia niet te zien was in Jerez

Wat een succesvol openingsweekend voor Aprilia had moeten worden, werd een teleurstelling voor kopman Espargaro. Tijdens de testsessies van woensdag eindigde hij nog in de top-tien, maar gedurende het weekend kwam de Aprilia-man niet ver. Hij kwalificeerde zich uiteindelijk als zeventiende voor de race. Voor de race keerde Aprilia terug naar de basis die goed was gebleken tijdens de wintertests. Het gevoel tijdens de race was goed, maar een crash zorgde voor een vroegtijdig eind van de Spaanse GP voor de ambitieuze Espargaro.

Espargaro zei: “We raakten dit weekend de weg kwijt met de afstelling van de motor, maar zondagochtend [in de warm-up] vonden we het terug. We hebben de motor volledig veranderd en gingen terug naar iets wat heel dicht tegen de afstelling van Maleisië en Qatar lag. Ik voelde me daarna erg sterk in de warm-up, maar ik verknalde m’n start van de race. Ik voelde me wel goed, maar ik was misschien iets te gehaast. Ik probeerde in te halen en voelde me sterker dan [Miguel] Oliveira en [Danilo] Petrucci. Ik was te gehaast, maakte een fout en toen crashte ik.”

Tweede kans

Komend weekend heeft Espargaro al kans om revanche te nemen, dan wordt er namelijk voor de tweede keer een wedstrijd gereden op het Circuito de Jerez – Angel Nieto. Op een vraag van Motorsport.com hoe belangrijk een ‘tweede kans’ op Jerez is, vervolgde Espargaro. “Het liefst zou ik maandag weer gereden hebben in Jerez, we hebben niet kunnen laten zien waar we tot in staat zijn. Door een probleem met de motorrem en de koppeling verdwaalden we. Ik weet zeker dat ons niveau op dit circuit een stuk dichter tegen het podium ligt dan slechts de top-tien of top-vijftien.”

Voor aankomend weekend ligt de focus om die reden op de kwalificatierondjes, Espargaro vertrouwt erop dat het racetempo goed genoeg is. “Het belangrijkste is dat we ons vrijdag vanaf de eerste run concentreren op het rijden van kwalificatierondjes. Het tempo is goed, ik weet dat ik fysiek sterk genoeg ben voor de race. Om kans te maken moeten we gewoon verder naar voren starten. Als je vanaf de vijftiende startplek moet beginnen wordt het heel lastig, de acceleratie van de Aprilia is nu eenmaal niet het sterkste punt.”

Met medewerking van Lewis Duncan