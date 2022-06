Espargaro op pole in Barcelona: “Blij dat ik er heelhuids uit kwam”

De Aprilia-kopman reed zaterdagochtend het ronderecord van het Circuit de Barcelona-Catalunya aan flarden en deed dat zaterdagmiddag in de kwalificatie nog eens dunnetjes over. Met 1.38.742 was hij drie honderdsten van een seconde rapper dan Ducati-piloot Francesco Bagnaia en claimde hij voor de vierde keer pole-position. Espargaro moest alles uit de kast halen in zijn snelste rondje, zeker nadat hij zag hoe Bagnaia een 1.38’er op de mat legde. Het gaf Espargaro de motivatie om er nog eens voor te gaan zitten, hoewel hij er niet echt van genoot.

“Het was de moeilijkste ronde van dit seizoen. De omstandigheden waren verschrikkelijk lastig”, zegt de coureur, die op een steenworp afstand van het circuit ter wereld kwam. “Ik sprak met het team en ik had niet gedacht dat we onder de 1.39 zouden rijden. Toen ik zag dat veel rijders dat in de eerste run al deden, wist ik ook wel dat ik een 1.38’er moest rijden om aanspraak te maken op pole. Het was een idioot rondje, ik gleed overal en nergens heen. Ik heb er niet echt van genoten. Elke bocht zat ik op de limiet en toen ik de rijhoogte omlaag zette aan het eind van de ronde, gaf ik mezelf een compliment: ‘Je hebt het gehaald, je bent een gelukkig man’. Het gaf me nog meer blijdschap toen ik zag dat het de snelste tijd was. Hopelijk is dat een voordeel in de race van morgen.”

"Balans vinden tussen snelheid en bandenslijtage"

In de trainingen heeft Espargaro gedemonstreerd waarom hij een van de favorieten is voor de race van zondag. De Aprilia blinkt net als eerder dit seizoen uit als er weinig grip is. De Spanjaard was in de vierde training opnieuw sterk nadat hij nog een aanpassing aan de elektronica deed. Wel denkt hij dat het heel lastig gaat zijn om de balans te vinden tussen de snelheid en het sparen van de banden.

“Negen van de tien keer wint de snelste rijder, maar hier is dat niet eenvoudig. Het gaat er niet om dat je snel bent. Ik kan heel snel gaan, maar het gaat erom dat je de band in goede conditie kunt houden”, gaat Espargaro verder. “Het is frustrerend dat je op een bepaald moment niet meer kunt doen, je moet accelereren en wachten tot de motor in gang schiet. De motor en de traction control houden je hier in je greep. In de vierde training hebben we een andere elektronische setting geprobeerd om te kijken of dat beter zou zijn voor de band, daar waren we redelijk blij mee. Mijn snelheid is goed, maar het is zaak om balans te vinden tussen de snelheid en de slijtage van de achterband.”