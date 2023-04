Aleix Espargaro pakt de pole in Jerez, Pedrosa opnieuw sterk

Q1: Grote namen strijden voor laatste tickets

Enkele grote namen hadden zich vrijdag niet rechtstreeks weten te plaatsen voor Q2, waaronder titelverdediger Francesco Bagnaia, 2021-kampioen Fabio Quartararo, 2020-kampioen Joan Mir, huidig kampioenschapsleider Marco Bezzecchi en Alex Rins, de winnaar van de vorige Grand Prix in de Verenigde Staten. Zij moesten zich via Q1 alsnog zien te plaatsen. Het werd een spannende sessie, mede doordat donkere wolken zich vlak voor de sessie samenpakten boven de omloop. Quartararo opende het bal met 1.37.420. Bezzecchi antwoordde door als eerste onder de 1.37-grens te duiken: 1.36.886. Brad Binder stond voor de pitstops derde, gevolgd door Franco Morbidelli, Bagnaia en Rins.

In de tweede acte verbeterde Bezzecchi de beste tijd naar 1.36.777. De VR46-rijder werd terugverwezen door Bagnaia en Binder, waarbij Binder uitkwam op 1.36.541. Bezzecchi wist terug te komen naar de tweede plek, maar het laatste woord was voor Bagnaia; de Ducatist vloog naar P1 dankzij 1.36.493. Het tweede Q2-ticket was voor Binder. Bezzecchi eindigde als derde op slechts 0.085 van Bagnaia, voor Morbidelli, Fabio di Giannantonio en Quartararo. Rins werd achtste, Mir tiende.

Q2: Regen spelbreker

Na Q1 gingen de hemelsluizen dan toch open. Hard regende het niet, maar de druppels waren voldoende om de rijders zeer voorzichtig te maken. Jack Miller begon met 1.43.003, waarna Alex Marquez de beste tijd naar 1.42.675 bracht. De Spanjaard haalde er met nog zeven minuten te gaan een seconde vanaf: 1.41.682. In de laatste minuten regende het niet meer en gingen de tijden dik onder de 1.40-grens. Meerdere rijders wisselden elkaar af bovenaan de tijdenlijst. Johann Zarco ging op een opdrogende baan met nog twee minuten te gaan aan de leiding met 1.38.259, voor Alex Marquez en Miller. In zijn laatste poging vloog Miller in het kielzog van Bagnaia naar de eerste plaats. Hij stuurde zijn KTM naar 1.37.437. Aleix Espargaro ging vervolgens naar 1.37.216.

KTM-gastrijder Dani Pedrosa eiste na zijn sterkte optreden op vrijdag opnieuw een hoofdrol voor zich op. De Spanjaard zat in zijn laatste ronde dicht bij de pole-tijd van Aleix Espargaro, maar bleef steken op de zesde plek. Miller eindigde uiteindelijk als tweede. De derde plek op de voorste startrij ging naar Martin. Pedrosa deelt de tweede rij met de promovendi uit Q1: Binder (vierde) en Bagnaia (vijfde). Miguel Oliveira werd zevende, voor Zarco, Luca Marini, Maverick Vinales en Takaaki Nakagami. De rode lantaarn was voor Alex Marquez.

Derde vrije training

Vlak voor de kwalificatie werd de derde training afgewerkt. In de eerste helft van de half uur durende sessie noteerde Oliveira de beste tijd met 1.37.229. De Portugees klokte de chrono met medium banden voor en achter. Quartararo stond na een kwartier tweede. Aleix Espargaro was de derde man. De Spanjaard kende een spannend moment halverwege toen een kat op het rechte stuk achterop het circuit de baan over schoot. De Aprilia-coureur kon het dier ontwijken, maar een ronde later ging het alsnog goed mis op een andere plek: Espargaro vloog eraf in bocht 11. Hij wist zijn machine, naast de baan, zelf weer terug te brengen naar het rennerskwartier. Ook Martin ging een keer onderuit, in bocht 7. Beide piloten bleven ongedeerd.

Oliveira sloot de sessie af op P1. Quartararo werd tweede, Aleix Espargaro derde. Enea Bastianini verbeet de pijn van zijn schouderblessure. De Italiaan reed een paar ronden en hield het daarna voor gezien. Hij heeft te veel last en zal ook de rest van het weekend niet meer in actie komen.

De sprintrace begint zaterdag om 15.00 uur.

Volledige uitslag Q2 MotoGP Grand Prix van Spanje 2023