Espargaró ontkent technisch directeur Aprilia naar Honda gelokt te hebben

Vrijdag maakte Aprilia bekend dat technisch directeur Romano Albesiano nog in 2024 wordt opgevolgd door Fabiano Sterlacchini. Zelf maakt Albesiano in 2025 de overstap naar Honda, waar hij dezelfde functie gaat vervullen. Hij volgt met die stap in de voetsporen van Aleix Espargaró en crew chief Antonio Jiménez, die na het huidige seizoen Aprilia verruilen voor het testteam van de Japanse fabrikant. Die overstap was al enige tijd bekend en dus heeft Espargaró mogelijk een rol gespeeld in het binnenhalen van Albesiano bij Honda, maar dat ontkent hij. "Nee, dat heb ik zeker niet gedaan. Het was een grapje", zei de Catalaan.

"Dat heb ik niet gedaan omdat ik wist dat Honda geïnteresseerd was in Romano, maar voor mij was het een kwestie van respect tegenover Massimo en Jorge Martín. Ik geloof echt in het talent van Romano en met meer tijd zullen we denk ik met een ander perspectief kijken naar wat Romano en ik bereikt hebben bij Aprilia", vervolgde Espargaró. Aprilia begint zodoende met twee nieuwe rijders en een nieuwe technisch directeur aan het volgende MotoGP-seizoen en dat kan een behoorlijke uitdaging worden, weet hij. "Massimo [Rivola] is de beste CEO van deze paddock. Het wordt natuurlijk niet gemakkelijk voor Aprilia en het is riskant om veel dingen te veranderen, maar in deze sport is het nooit makkelijk. Ik ben dus blij voor Aprilia."

Overstap compliment voor Aprilia

Albesiano heeft meer dan twintig jaar voor de Piaggio Group - waar Aprilia onder valt - gewerkt, waarvan de laatste elf jaar aan het roer van de technische afdeling van het MotoGP-project. Onder zijn aansturing werd de RS-GP omgetoverd van een motorfiets die als veldvulling diende tot een machine die zo nu en dan een overwinning kon boeken. "Wat Romano de afgelopen zes, zeven jaar heeft kunnen doen bij Aprilia was geweldig en opmerkelijk", stelde Espargaró dan ook. "De laatste twee, drie seizoenen zijn we enorm gegroeid, maar de eerste jaren waren heel moeilijk. Hij gaf nooit op. Hij had veel ideeën en maakte de motorfiets ieder jaar beter."

"Ik heb altijd een goede relatie gehad met Romano en ik heb veel respect voor hem", aldus Espargaró, die de overstap naar Honda als een groot compliment ziet voor Albesiano en Aprilia. "Het is ongelofelijk en als een droom om technisch directeur van HRC te kunnen worden, de grootste fabrikant met veel geschiedenis. HRC hoeft ook niet alles te veranderen, want ze hebben in het verleden veel gewonnen met hun werkwijze. Toch staan de Italiaanse engineers nu aan de top. Door dit te mengen denk ik dat Honda er goed voor staat voor volgend jaar. Dat Honda zowel Romano, mij, mijn crew chief en een monteur wil hebben, houdt in dat we bij Aprilia heel goed werk hebben geleverd."