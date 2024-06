Espargaró moet nieuwe MotoGP-testrijder Honda worden na racepensioen

Voor zijn thuisrace in Catalonië kondigde Aleix Espargaró aan dat hij eind 2024 stopt als MotoGP-rijder. Wel gaf hij al aan dat hij met zijn omvangrijke ervaring mogelijk aan de slag wilde gaan als testrijder voor een van de fabrikanten in de sport, waarbij een vertrek bij Aprilia en een avontuur bij een nieuwe werkgever hem wel aantrekkelijk leek. Er schijnt ook schot in de zaak te zitten, want Motorsport.com heeft vernomen dat Espargaró dicht bij een overeenkomst is om de testrijder van Honda te worden. De Japanse fabrikant heeft het momenteel enorm lastig in de MotoGP en hoopt dat de ervaring van de Spanjaard helpt om de weg omhoog te vinden.

Espargaró is momenteel bezig aan zijn achtste en laatste seizoen in dienst van Aprilia, waar hij in 2017 in dienst trad. Bij de Italiaanse fabrikant heeft hij een hoofdrol gespeeld in de ontwikkeling van de RS-GP, die aanvankelijk in de achterhoede reed maar inmiddels mee kan doen om de overwinningen. Zelf zegevierde de 34-jarige Catalaan driemaal op de door hem ontwikkelde motor. Daarvoor racete Espargaró twee jaar voor het teruggekeerde Suzuki, waar hij eveneens een grote rol speelde in de ontwikkeling van de GSX-RR tot een motorfiets die om overwinningen kon strijden.

Honda en Espargaró hopen dat hij hetzelfde voor elkaar krijgt met de RC213V, een machine die tot enkele jaren geleden consistent om de wereldtitels streed in handen van Marc Márquez. De afgelopen twee seizoenen eindigde het merk uit Tokio echter op de laatste plaats in het kampioenschap voor constructeurs, al wist Álex Rins vorig jaar nog de Grand Prix van de Verenigde Staten te winnen. Ook nu staat Honda weer laatste bij de constructeurs, waarbij Joan Mir met dertien punten de best scorende Honda-rijder is. Zijn teamgenoot bij het fabrieksteam, Luca Marini, is zelfs nog puntloos na zeven Grands Prix.

Met Stefan Bradl heeft Honda momenteel al een ervaren testrijder in dienst. Het is nog onduidelijk welke plannen de fabrikant heeft met de Duitser als Espargaró daadwerkelijk wordt aangesteld om invulling te geven aan het testprogramma.