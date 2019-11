Geen nieuwe Aprilia tijdens Valencia-test: “Niet acceptabel”

Terwijl Ducati, Yamaha, Honda en KTM dinsdagochtend een nieuwe MotoGP-machine op de baan brachten op het Circuit Ricardo Tormo, moeten de Aprilia-rijders het tijdens deze belangrijke test nog doen met het materiaal uit het seizoen 2019. De Italiaanse renstal komt naar verwachting in februari pas voor het eerst in actie met de nieuwe machine. Hoewel Espargaro zijn team prees voor het harde werk, uitte de Spanjaard flinke kritiek op zijn werkgever.

“Als grote fabrikant moeten we op hetzelfde niveau werken als de andere teams, dit is zeker niet acceptabel”, zei Espargaro. “Iedereen krijgt een nieuwe motor. Het ideale plan was om onze nieuwe machine hier ook te introduceren, maar we moeten geduld hebben. Het lijkt erop dat we in 2020 flink wat veranderingen gaan krijgen. Er is veel gaande binnen Aprilia. Een nieuwe motor, de komst van [voormalig Ferrari-man] Massimo Rivola en we hebben veel nieuwe engineers. Daar moet ik Aprilia voor prijzen, ik hoop dat de nieuwe motor die we in Sepang krijgen veel beter is.”

Espargaro onthulde dat hij Aprilia onder druk heeft gezet om eerder met de nieuwe machines te komen. “Als ik de komende drie jaar voor Aprilia ga rijden, moeten we onze timing aanpassen en eerder met een nieuwe motor komen”, zei hij. “We hebben slechts zes testdagen met de nieuwe motor voor we naar Qatar gaan om te racen. We zitten nu al op de limiet.”

In september haalde Espargaro ook al uit richting zijn werkgever toen hij tijdens de Misano-test ook geen nieuw materiaal tot zijn beschikking kreeg. Het leidde tot een meningsverschil tussen hem en technisch manager Romano Albesiano. Aprilia eindigde dit seizoen op de laatste plaats bij de constructeurs, Espargaro eindigde op de veertiende plaats in het eindklassement.

Met medewerking van Lewis Duncan