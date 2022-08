Espargaro: “Had niet de snelheid, maar trots op mijn prestatie”

Aleix Espargaro stond na de eerste drie trainingen op de Red Bull Ring niet bij de beste tien coureurs en moest zich daarom vanuit Q1 kwalificeren voor de race. Dat slaagde heel aardig met uiteindelijk de negende tijd. Het had de zesde tijd kunnen zijn, maar in zijn snelste ronde ging de routinier even buiten de baan waardoor die tijd geschrapt werd. In de race ging Espargaro vervolgens matig van start door een weigerend holeshotapparaat. Na het arriveren op de grid kreeg de coureur uit Granollers het niet ingeschakeld waardoor hij veel tijd verloor bij de start.

“Ik kreeg het holeshotapparaat niet ingeschakeld, dat gebeurde zaterdag ook al een keer en het gebeurde voor de race ook”, legt Espargaro uit. “Dat was heel frustrerend, ik kreeg het gewoon niet aan de praat. Ik heb veel terrein verloren. Zonder dit systeem is de overbrenging van het vermogen helemaal anders, ik ben daardoor veel tijd verloren. Ik had voor de zachtste compound achterband gekozen en ik heb als een bezetene gereden om plekken terug te winnen. In de eerste paar ronden kon ik aardig wat rijders pakken, maar ik heb bij de start heel veel tijd verloren.”

Ondanks de gemiste start kon Espargaro wel leven met de zesde plek, al leverde hij tien punten in ten opzichte van WK-leider Fabio Quartararo. “Niks, ik had gewoon niet de snelheid vandaag. Ik kon niet met de besten mee. Voor mij was het toch een van de beste races van dit seizoen. Ik had niet de snelheid van Pecco en Fabio, maar tot de vijftiende ronde kon ik er aardig bij blijven. Ik reed veel rondjes 1.29, zat elke ronde over de limiet en maakte geen enkele fout. Ik ben heel trots op de race die ik tot dat moment reed, maar uiteindelijk was de band naar de gallemiezen en had ik veel wielspin op de rechte stukken. Daar kon ik niets aan doen, maar ik verloor wel mijn plek aan [Luca] Marini en [Johann] Zarco. Eerlijk gezegd is het jammer dat Pecco en Fabio eerste en tweede geworden zijn, maar ik ben met deze omstandigheden heel trots op mijn prestaties. Ik kon niet veel meer doen.”

Het weekend van Espargaro in Oostenrijk werd bemoeilijkt doordat Michelin een speciale achterband inzette. Beide Aprilia-coureurs hadden gedurende het weekend problemen om die band, met een hardere constructie, optimaal te gebruiken. Teamgenoot Maverick Viñales zakte na een goede start weg en werd twaalfde.