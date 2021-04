Espargaro: Oneerlijk dat Gresini vooruitgang Aprilia niet kan zien

In februari kwam tweevoudig wereldkampioen en teambaas Gresini te overlijden na een strijd met het coronavirus. De man uit Imola runde jarenlang zijn eigen team in de MotoGP en stond de afgelopen jaren aan het hoofd van Aprilia Racing Team Gresini. Dat team was tot voor kort de zwakke schakel in de MotoGP, maar dit seizoen presteert met name Espargaro uitstekend op de nieuwe RS-GP. Tijdens de Grand Prix van Portugal eindigde hij op 8.8 seconden van racewinnaar Fabio Quartararo. Het was pas voor de zesde keer dat een Aprilia-rijder in de top-zes eindigde in de MotoGP. Espargaro bezet na drie races ook de zesde plaats in het kampioenschap.

Het doet Espargaro vanzelfsprekend goed dat het ontwikkelingswerk van de RS-GP eindelijk zijn vruchten afwerpt, maar de Catalaan is tegelijkertijd ‘heel boos’ dat Gresini het niet meer kan meemaken. “Ik ben trots op wat we doen, ik geloof dat hij met ons meekijkt”, zei Espargaro na de race in Portimao. “Ik vind het heel jammer dat het mijn vijfde seizoen is bij dit team en uitgerekend nu kan hij er niet meer bij zijn. Dat is niet eerlijk. Ik had heel graag zijn gezicht gezien als hij na een race zoals deze in de pitbox gestaan zou hebben. Fausto geloofde altijd in mijn potentie, hij is een van de weinigen die al een hele tijd in mijn kunnen geloofde. Nu vecht ik met zijn motor aan het front, het is zijn project. En nu is hij er niet meer bij. Dat maakt me een beetje boos.”

Podium in 2021? "We wachten niet nog een jaar"

Espargaro hoopte in Portugal voor het podium te kunnen strijden, maar hij kampte daarentegen met een gebrek aan grip toen het zondagmiddag behoorlijk warm was. Ondanks dat is hij ervan overtuigd dat het podium dit jaar tot de mogelijkheden hoort. “Stap voor stap, het seizoen is nog lang”, vervolgde hij. “We staan zesde in het kampioenschap, ik heb in drie races gevochten met de top. Dat geeft me veel vertrouwen. Ik kan mezelf nog verbeteren en dan kunnen we voor het podium vechten. Na de warm-up was ik vrij zeker dat we voor het podium konden gaan, maar ik had geen grip door de baantemperatuur. De achterband spinde iets te veel. Natuurlijk ben ik blij met m’n prestaties, het is belangrijk om met de Aprilia steeds in de top-zes te staan. Ik denk dat we in Jerez nog verder kunnen komen. We doen dit jaar zeker mee om het podium, 100 procent. We gaan niet nog een jaar wachten.”