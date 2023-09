Espargaro draagt MotoGP-zege Catalonië op aan zwaar gecrashte Bagnaia

Francesco Bagnaia mocht de Grand Prix van Catalonië vanaf pole-position aanvangen, maar lang heeft hij daar niet van kunnen genieten. Kort na de start werd hij bij het uitkomen van de tweede bocht van zijn Ducati gelanceerd, waarna hij met een nare smak op het asfalt terechtkwam. Dat gebeurde recht in het pad van Brad Binder, die de Italiaan niet kon ontwijken en over zijn onderbeen reed. Er volgde een rode vlag om Bagnaia met een ambulance naar eerst het medisch centrum op het circuit en vervolgens naar het lokale ziekenhuis te brengen om de ernst van zijn blessures te beoordelen. Inmiddels is duidelijk dat hij lijkt te ontsnappen aan zwaar blessureleed.

Door het wegvallen van Bagnaia kreeg Aleix Espargaro de facto de pole-position in handen bij de herstart, waarna hij met teamgenoot Maverick Viñales afrekende op weg naar de eerste dubbelzege van Aprilia in de MotoGP. Na afloop van de race droeg de coureur uit Granollers zijn overwinning op aan Bagnaia. "Ik ben sprakeloos. Het eerste dat ik wil zeggen is dat ik heel blij ben dat er bij de eerste start uiteindelijk niets ernstigs is gebeurd. Gelukkig heeft Pecco niets ernstigs, dat hebben ze me net verteld. Deze zege is dus voor Pecco, want ik zat er net achter en ik maakte me echt zorgen", vertelde Espargaro.

Daarna was het voor Espargaro een kwestie van mentaal resetten voor de herstart. Er volgde een race waarin hij Viñales moest achterhalen, iets wat voor hem een heel karwei was. "Met mijn rijstijl was het heel moeilijk om deze race te winnen, want ik laat de motor door het midden van de bocht rollen en de wind duwde me naar buiten. Maverick is veel sterker qua remmen en optrekken. Het was moeilijk om hem te volgen, ik maakte een fout toen ik probeerde in te halen en daardoor verloor ik wat terrein. Ik dacht een moment dat ik hem niet meer zou bijhalen, want hij was heel snel. Maar ik veranderde de motormapping en ging net als in de kwalificatie 25 minuten lang tot de limiet. Ik ben heel blij."

Met de overwinning op het Circuit de Barcelona-Catalunya heeft Espargaro zich in zijn achtertuin gerevancheerd voor de blunder die hij er vorig jaar beging. Toen dacht hij een ronde te vroeg dat de race ten einde kwam, waardoor hij een podiumplek door het putje spoelde. Bovendien heeft Espargaro de vijfde plek in het kampioenschap nu in handen genomen met zijn tweede zege van het seizoen en de derde uit zijn MotoGP-loopbaan. Zijn achterstand op nummer vier Brad Binder bedraagt nog maar twaalf punten.