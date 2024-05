Espargaró wint krankzinnige MotoGP-sprint met drie crashende leiders

Met de trainingen en kwalificatie achter de rug maakten de MotoGP-rijders zich zaterdagmiddag op voor de eerste van twee races op Circuit de Barcelona-Catalunya, de gastheer van de GP van Catalonië. Eerder op de dag verzekerde Aleix Espargaró op zijn thuiscircuit pole-position voor beide races en dus mocht hij in de sprintrace ook plaatsnemen op de beste plek op de grid. Hij kreeg op de eerste rij gezelschap van Francesco Bagnaia en Raúl Fernández. Jorge Martín moest het doen met de zevende plek na een crash, Marc Márquez haalde Q2 niet en startte zodoende vanaf P14 in de race over twaalf ronden. Daarin begonnen alle rijders met de medium voorband en zachte achterband.

De start was voor Bagnaia, die meteen de leiding greep voor de goed gestarte Pedro Acosta. Fernández hield stand op de derde plek, terwijl Espargaró terugviel naar de vijfde positie, vlak voor Martín. Márquez rukte op naar de achtste positie, terwijl Fabio di Giannantonio vanaf de tweede rij terugviel naar de dertiende plek. Helemaal vooraan wilde Bagnaia het tempo niet meteen enorm opvoeren, wat ervoor zorgde dat er in de openingsfase een grote groep bij elkaar bleef. Het bleek voor Acosta ook aanleiding om de aanval in te zetten, wat hem in de tweede ronde even lukte. Bagnaia bleek echter in staat om te counteren.

Fernández en Binder crashen vanuit leiding

In de derde ronde slaagde de actie van Acosta wél, wat voor een kettingreactie zorgde die Fernández en Binder in bochten drie en vier langs Bagnaia hielp, waarna dat tweetal in bocht vijf ook langs Acosta ging om de eerste twee posities op te eisen. Achter dat drietal bezette Martín op dat moment even de vierde plek, al werd hij kort daarna alweer ingehaald door Espargaró. Vooraan slaagde Fernández er met een strak tempo in om een gaatje te slaan, maar van die voorsprong kon hij niet lang genieten. In de vijfde ronde crashte de Trackhouse-rijder in bocht tien, waarmee hij een mogelijke eerste sprintzege door het putje zag gaan.

Acosta erfde daardoor de leiding, die hij in de zesde ronde op start-finish alweer verloor aan Binder. De KTM-rijder ging een ronde later echter ook onderuit, in dit geval in bocht vijf. Dat bracht Bagnaia weer aan de leiding, aangezien de regerend wereldkampioen enkele bochten eerder langs Acosta was gegaan. Vrijwel gelijktijdig wist Márquez zich langs Martín te knokken om zo de vierde plek over te nemen. Vooraan wist Bagnaia nu wel een klein gaatje te slaan richting Acosta, die zelf in de achtste ronde werd gepasseerd door Espargaró in het gevecht om de tweede plek. Kort daarna kwam de race van Johann Zarco ten einde door een crash na een aanvaring met Álex Márquez.

Ook Bagnaia houdt hoofd niet koel

Voor Trackhouse zou de sprintrace in Montmeló eindigen in een drama, want in de tiende ronde zou ook Miguel Oliveira uit de race crashen. Dat gebeurde ver achter Bagnaia, die in de slotfase relatief comfortabel op weg leek naar de overwinning. In de laatste ronde ging het echter toch nog fout voor de Ducati-rijder, die in bocht vijf crashte en zo voor de vierde keer dit jaar de finish niet haalde. Het bracht Espargaró plots aan de leiding, die hij sinds de start niet meer in handen had gehad. De Aprilia-rijder uit Granollers, op zo'n tien kilometer van het Circuit de Barcelona-Catalunya, hield vervolgens wél zijn hoofd koel om voor het tweede jaar op rij de sprintrace in Catalonië te winnen.

Achter Espargaró ging de tweede plaats in de sprintrace naar Márquez, die in de laatste ronde een beslissende inhaalactie plaatste op Acosta. De vandaag 20 jaar geworden GasGas Tech3-rijder werd derde, terwijl Martín ondanks zijn vierde plaats goed zaken deed in het kampioenschap. Enea Bastianini reed enigszins onzichtbaar naar de vijfde plek, voor Di Giannantonio en Jack Miller. Maverick Viñales en Marco Bezzecchi stelden de laatste punten veilig, met Fabio Quartararo op de tiende positie als beste Yamaha-rijder.

De MotoGP-rijders komen morgenochtend in actie tijdens de warm-up, waarna om 14.00 uur het startsein voor de Grand Prix van Catalonië wordt gegeven.

Uitslag sprintrace MotoGP Grand Prix van Catalonië