Espargaro: MotoGP saai geworden door doorslaggevende kwalificatie

De MotoGP-coureurs hebben dit jaar regelmatig klachten geuit over de problemen die zij hebben om met elkaar de strijd aan te gaan. Dat wijten ze aan de downforce die tegenwoordig gegenereerd wordt door de diverse vleugeltjes op de MotoGP-fietsen. Daar is vanaf de Italiaanse GP bovenop gekomen dat de impopulaire regels rond de bandenspanning van de voorband echt gehanteerd wordt, waarna coureurs opmerkten hoe lastig hun motoren te controleren zijn door een sterke stijging van de bandendruk door de hitte. Dit heeft het belang van de kwalificatie verder vergroot, want zeven van de tot dusver dertien verreden races in 2023 zijn vanaf de eerste startrij gewonnen.

Aleix Espargaro moest zaterdag in de sprintrace op de Sachsenring vanaf de tiende stek komen. Aan de finish had hij één plekje goedgemaakt, terwijl slechts één rijder in de top-zes niet op de eerste twee rijen aan de race was begonnen. "We hebben in ieder geval veel downforce, dat zeker", verklaarde Espargaro na afloop van de race. "Iedereen heeft nu veel downforce, dus voor iedereen geldt hetzelfde. Ik wil de schuld niet bij de MotoGP leggen, maar de MotoGP is nu saai. Alles draait om de kwalificatie. Wie vooraan start, kan een goede race rijden door alle frisse lucht die je vooraan krijgt. De motor is daardoor veel sneller en het is veel makkelijker. Zelfs met goede snelheid is het heel moeilijk als je verder naar achteren op de grid staat. Het is frustrerend. Het draait allemaal om de kwalificatie en de start."

Over zijn sprintrace zelf was Espargaro kort, maar krachtig: "Die was shit." De oorzaken daarvan: gele vlaggen tijdens zijn laatste twee kwalificatieronden en de launch control van de Aprilia RS-GP. "Ik ben gefrustreerd door de kwalificatie. De snelheid was heel goed en ik wilde meedoen om pole, maar ik kwam tijdens mijn laatste twee ronden op de drogere baan gele vlaggen tegen. Met de slechtste launch control vanaf P10 starten is bijna onmogelijk. De snelheid was niet verkeerd en ik heb genoeg coureurs voor mij ingehaald, maar het maakt niet uit. Het is moeilijk als je zo ver van achteren moet komen."