In de slotfase van de eerste sprintrace van het MotoGP-seizoen 2024 in Qatar was Aleix Espargaro een van de snelste rijders op de baan. De 34-jarige rijder werd na zijn tweede plek door menigeen aangewezen als de topfavoriet voor de zege op zondag, maar dat kon hij niet waarmaken. Door een slechte start zakte Espargaró van de tweede startpositie terug naar de negende plek. Gedurende de race lukte het hem niet om echt progressie te boeken, waardoor hij uiteindelijk slechts als achtste over de finish kwam. De race draaide zodoende uit op een nachtmerrie voor de Catalaan.

"Ik had een probleem met de achterband. In de opwarmronde voelde ik dat de achterband als ijs was, ik had geen tractie. De hele race was een nachtmerrie. Ik kon niet leunen, ik kon niets", baalt Espargaró na de seizoensopening. "Zaterdagavond wist ik bij het slapengaan honderd procent zeker dat ik de race zou winnen, maar de race was een nachtmerrie. Ik was heel langzaam, met de hele race rondjes 1.53. In de achtste ronde van de sprintrace reed ik nog 1.52.4, dus dit was beschamend." Helemaal dramatisch was het in Qatar niet: "Het is pas race één, dus ik ben blij. Ik was het hele weekend heel snel en ik sta zesde in het kampioenschap. Het is een goede start van het seizoen, maar het voelt als een gemiste kans. De race was een nachtmerrie en ik was de hele tijd boos."

De bandenproblemen bij Espargaró waren verrassend, nadat hij in de sprintrace nog heel goed met het rubber van Michelin omging. Over de exacte toedracht tast de Aprilia-rijder nog in het duister. "We moeten met Michelin en het team achterhalen wat er gebeurde. In het verleden was dat moeilijk, want je had alleen de lange race. Michelin kon toen zeggen dat je gewoon de snelheid niet had. Nu was ik op zaterdag heel snel, zelfs in de laatste ronde dacht ik makkelijk 1.52.5 te kunnen rijden", vervolgt Espargaró. "Nu crashte ik bijna in iedere bocht. Ik had heel veel geluk dat ik in de top-tien ben geëindigd."

Viñales ziet belangrijk evaluatiepunt

Espargarós teamgenoot bij Aprilia, Maverick Viñales, voltooide zondag de top-tien in Qatar. De Spanjaard verklaart dat zijn werkgever dit jaar vanaf nul begon door de grote veranderingen aan de RS-GP, maar hij merkte inmiddels de eerste verbeteringen. "Ik ben niet blij met het resultaat, want ons niveau is veel hoger", aldus Viñales. "Ik ben blij met wat ik zie en wat ik het team kan brengen om de motor te verbeteren. De start is veel beter dan vorig jaar en ook accelereert de motor heel goed. Het draait nu dus om de manier van remmen, vooral met deze downforce en het verschil qua aerodynamica. Het pusht de voorband op de verkeerde manier, dus dat moeten we verbeteren. De band was nu fantastisch, maar de voorkant was er helemaal aan. En normaal ben ik iemand die de voorband minder gebruikt. Dit moeten we dus evalueren, want het kan een indicatie zijn dat de balans van de motor verkeerd is."