Espargaro: MotoGP-pakket Ducati niet per se beter dan Aprilia

Daar waar Aprilia de Grand Prix van Catalonië nog met een dominante dubbelzege afsloot, moest het merk uit Noale in Misano genoegen nemen met een bijrol achter de ongenaakbare Ducati's. In de kwalificatie veroverde de fabrikant de gehele eerste startrij, om daarna in zowel de sprintrace als de Grand Prix van San Marino het hele podium op te eisen. Aleix Espargaro, in Catalonië nog de winnaar, kon aan de Adriatische kust geen vuist maken na een matige start. Daardoor zat er niet meer in dan de twaalfde positie en zag hij WK-leider Francesco Bagnaia een voorsprong van 123 punten op hem nemen.

Het succes van Ducati in Misano is volgens Espargaro niet te danken aan het feit dat het merk een betere motorfiets heeft dan Aprilia, maar eerder dat het circuit beter bij de Desmosedici past dan bij de RS-GP. "Hier wel, maar over het algemeen niet", antwoordde hij op de vraag of de Ducati de beste motor op de grid is. "Ik bedoel: als er niet veel grip aan de voorkant is en we de voorrem vroeg kunnen loslaten... in bocht 13 was ik bijvoorbeeld veel sneller dan de jongens voor mij, maar op dit circuit is er helaas maar één bocht waar ik de voorrem los kan laten. Op dit type circuit zijn Ducati en KTM beter dan Aprilia. Op circuits waar je de voorrem kan loslaten, veel snelheid meeneemt in de bocht en langzaam accelereert, is Aprilia juist beter."

Misano is echter een circuit waar snel accelereren uit de bochten van belang is om aan goede rondetijden en ook inhaalacties te komen. Mede daardoor wist Espargaro in de Grand Prix geen progressie te boeken na zijn povere start. Hoewel hij daarbij niet geholpen werd door de kenmerken van het circuit, vindt de drievoudig Grand Prix-winnaar ook dat Aprilia meer koppel moet vinden. "We moeten onze krachtbron verbeteren, want op circuits waar het om optrekken en afremmen draait en waar veel grip is, hebben we meer trekkracht nodig. Ik heb de hele race niemand ingehaald en dat is jammer", aldus Espargaro. "Vanaf P5 tot en met P13 reden we in een treintje. We zaten binnen vier seconden, maar ik kon niemand inhalen."