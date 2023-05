Het MotoGP-seizoen 2023 is al vijf Grands Prix oud, maar Aprilia zag nog maar slechts één keer het podium. Tijdens de seizoensopener in Portugal bemachtigde Maverick Vinales op zondag de tweede plek. Afgelopen jaar had het Italiaanse merk na vijf races al één gewonnen. Aleix Espargaro kent tot op heden een wisselende start. Zijn beste resultaat was een vijfde plek in Jerez en Le Mans, nadat hij in Spanje vanaf pole-position begon. Momenteel bezet hij de elfde plek in de stand met 52 punten achterstand op WK-leider Francesco Bagnaia.

Volgens de Spanjaard is de achterstand op Ducati momenteel niet zo heel groot, maar moet Aprilia dat bewijzen na de broodnodige sterke prestatie in Le mans. "Ik had een race als deze nodig. Ik had een goed gevoel en was sneller dan de jongens voor me", aldus Espargaro. "Uiteraard is het resultaat, de vijfde plek, niet heel geweldig, maar het is wel een race die ik nodig had. Ik voelde me sterk en snel. Na deze rare start van het seizoen hebben we nog geen blessures. We mogen opgelucht ademhalen en terugkomen naar wat voor ons een heel speciale Grand Prix van Mugello zal worden. Het gat naar de mannen van Ducati is niet heel erg groot. Ik voel wel dat ik beter moet presteren in de race. Ik geloof dat we dat kunnen. Naar mijn idee is de motor in orde. Ik blijf dit zeggen, maar weet dat we ons wel moeten gaan bewijzen."

Espargaro zegt dat de Grand Prix van Frankrijk slechts het begin is van de echte heropleving van zijn vorm in 2023. "Ik kan niet blij zijn met de vijfde plek, maar ben wel heel tevreden na de ups en downs aan het begin van dit seizoen", gaat hij verder. "Helemaal na mijn crash in de kwalificatie en ik veel plaatsen op de grid verloor. Ik ben tevreden met de getoonde snelheid. We krijgen meer punten en komen steeds dichter bij de top. Hopelijk kan na deze langere pauze drie solide races rijden en sta ik in de zomerstop in de top-vijf van het kampioenschap."