Aprilia leek op de vrijdag in Argentinië nog de te kloppen fabrikant in Argentinië, nadat Aleix Espargaro en Maverick Viñales beide trainingen op de eerste twee posities afsloten. Zelfs na de ongelukkige sprintrace op zaterdag, waarin Viñales zevende werd en Espargaro crashte, dachten beide rijders nog dat de strijd om de overwinning binnen handbereik was. Niets bleek minder waar op de regenachtige zondag op Termas de Río Hondo, want de Aprilia-coureurs hadden grote moeite op het natte asfalt. Viñales zou uiteindelijk slechts twaalfde worden, maar hij eindigde desondanks voor teamgenoot Espargaro. De Catalaan had geen snelheid en moest genoegen nemen met P15, waarmee hij één schamel puntje scoorde.

De problemen in de regen kwamen als een verrassing voor Espargaro, die voor de seizoensstart amper in de regen had gereden met de RS-GP. "Het is lastig te begrijpen", zei Espargaro, die vorig jaar in Argentinië nog zijn eerste GP-zege boekte. "Tijdens sommige delen van de race dacht ik dat ik een lekke band had, het was vreemd. Zelfs op het rechte stuk kon ik het gas niet openen. Zelfs daar moest ik voor 10.000 toeren per minuut al schakelen omdat de motor niet vooruit kwam. Het was gek, een van mijn slechtste races en bovendien een lange race. Het is moeilijk. In Sepang hebben we een paar ronden in de regen gereden, maar niet iedereen reed toen. Het was dus lastig om hierop te anticiperen, maar dit was echt een nachtmerrie."

Het analyseren van de Argentijnse GP wordt dus belangrijk voor Aprilia, ook omdat Espargaro vond dat de mechanische grip slecht was en de elektronica niet goed leek te werken. Teamgenoot Viñales liet ondanks een moeizame race na afloop een positiever geluid horen. "Het is goed dat ze nu kunnen reflecteren, zodat we begrijpen wat we moeten verbeteren om vooruit te gaan", vertelde de Spanjaard. "Gelukkig is het pas de tweede race, dus we kunnen ons verbeteren. Onze snelheid in het droge is goed genoeg om te winnen, zelfs zonder een winglet. Dat is fantastisch. Ik ben dus kalm, onze tijd komt nog. We zullen blijven werken en vechten, we moeten het maximale halen uit wat we hebben."