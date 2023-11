Espargaro en Oliveira lopen breuken op tijdens MotoGP-sprint Qatar

De sprintrace van de MotoGP in Qatar was voor Aleix Espargaro en Miguel Oliveira al afgelopen toen die pas net begonnen was. In de eerste ronde raakten de rijders van Aprilia en satellietteam RNF Aprilia betrokken bij een crash in bocht 6, waar ook Enea Bastianini het slachtoffer werd. De Ducati-rijder kon zijn weg vervolgen en reed de sprintrace in Losail nog uit, maar dat gold niet voor Espargaro en Oliveira. Espargaro bracht zijn beschadigde RS-GP nog terug naar de pits om daar alsnog op te geven, terwijl de race voor Oliveira meteen ten einde kwam.

Enkele uren na de sprintrace is duidelijk geworden dat beide rijders zelf ook de nodige schade hebben opgelopen bij de crash. Oliveira is er op het oog het ergste aan toe. De Portugees heeft een gebroken schouderblad overgehouden aan de valpartij, zo bleek uit onderzoek van de MotoGP-artsen. Hij is inmiddels overgebracht naar een lokaal ziekenhuis voor verder onderzoek. Oliveira mist daardoor de zondagse MotoGP-race in Qatar. Ook de seizoensfinale in Valencia lijkt in gevaar te zijn voor de dit jaar door blessureleed geplaagde rijder. Hij miste de GP van Argentinië al nadat hij in Portugal door Marc Marquez van de motor werd gereden. In de Verenigde Staten keerde Oliveira terug, om daarna in Jerez zijn bovenarm te breken bij een startcrash en de GP van Frankrijk over te moeten slaan.

Ook Espargaro is niet ongeschonden gebleven bij de crash in de openingsronde van de sprintrace. Onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat de Spanjaard een breukje heeft opgelopen aan de bovenkant van zijn linker kuitbeen. Van Espargaro is nog niet duidelijk of hij zondag in actie komt tijdens de race. In de aanloop naar de warm-up beoordeelt de medische staf van de MotoGP of hij mag deelnemen. Als dat het geval is, moet hij de race vanaf de zestiende positie aanvangen. Espargaro kwalificeerde zich weliswaar op de tiende positie, maar ontving daarna een gridstraf van zes plaatsen en een boete van 10.000 euro omdat hij Franco Morbidelli tijdens VT2 een klap verkocht. Door het wegvallen van Oliveira start Espargaro door de straf dan uitgerekend naast Morbidelli.