De MotoGP-contracten zijn onder een vergrootglas komen te liggen na de aankondiging dat Marc Marquez en Honda eind 2023 uit elkaar gaan, ondanks een doorlopende deal voor 2024. Zo voelde Aprilia zich de afgelopen twee weken genoodzaakt om te benadrukken dat alle coureurs waterdichte contracten hebben voor 2024 die niet verbroken kunnen worden. Dat geldt dus ook voor Miguel Oliveira, die de favoriet is om Marquez te vervangen bij Honda. Op de donderdag van de Australische GP werd Aleix Espargaro gevraagd of de situatie bij Honda hem interesseert.

"Nee, en wat ik daarmee wil zeggen is dat je het nooit weet in deze wereld", antwoordde de fabriekscoureur van Aprilia op die vraag. "Ik ben de eerste die contracten wil honoreren en in deze paddock moeten we op dat front behoorlijk verbeteren. Je weet echter nooit wat er kan gebeuren. Dingen kunnen heel snel veranderen. Uiteindelijk kun je een contract hebben waarbij beide partijen instemmen... alles kan gebeuren in deze wereld. Het enige wat ik dus probeer te zeggen, is dat ik in mijn lange carrière heb geleerd dat je nooit, nooit moet zeggen."

Na een vervolgvraag van Motorsport.com wilde Espargaro toch iets meer kwijt over het honoreren van contracten in de MotoGP. "De teams verbreken de contracten, niet de coureurs. Als een coureur het contract verbreekt, houdt dat in dat beide partijen een overeenkomst hebben bereikt. En als beide partijen het eens zijn, zoals bij Marc en Honda, dan vind ik dat prima. Dan zie ik geen problemen", analyseerde de Catalaan. "Maar in het geval van de teams... In de Moto2 en Moto3 worden zo vaak contracten verscheurd waarbij ze zeggen 'ah, hij verbetert zich niet en zijn blessure herstelt niet echt, enzovoorts'. Dat is niet goed, want een rijder die races wint, komt ook niet naar je toe om meer geld te vragen. Het is dus niet eerlijk."

De afgelopen jaren waren er meerdere incidenten in de Moto2 en Moto3 waarbij de contracten van rijders midden in het seizoen verscheurd werden. Zo moest Romano Fenati vorig jaar na zes races het veld ruimen bij Speed Up, dat ontevreden was over zijn prestaties. Dit jaar verloor Sean Dylan Kelly zijn plek bij American Racing toen hij langs de zijlijn stond voor het herstel van een arm pump-blessure. Wat kan er gedaan worden om dit soort dingen in de toekomst te voorkomen? "Ik gok dat de International Race Teams' Association de teams te veel beschermt en de rijders juist niet. Dus ja, ik denk dat ik je vraag heb beantwoord", aldus Espargaro na een vraag van Motorsport.com.

"Rijdersvakbond moet niet nodig zijn"

Deze website kon vorige week onthullen dat de MotoGP-coureurs bezig zijn met het opzetten van een rijdersvakbond die vergelijkbaar is met de GPDA van de Formule 1. WK Superbikes-kampioen Sylvain Guintoli moet aan het hoofd van de organisatie komen te staan. Daarnaast ontbreekt het in de MotoGP ook aan een contract recognition board, zoals de F1 wel heeft. Dergelijke zaken zouden goed zijn voor de motorsport, vermoedt Espargaro, maar tegelijkertijd vindt hij ook dat de sport simpelweg beter met de contracten van de coureurs moet omgaan.

"Dergelijke dingen hebben ze niet alleen in F1, maar ook in vele andere sporten. Ik denk dat het goed is om zo'n organisatie te hebben, maar dat moet niet nodig zijn. Het kampioenschap moet de contracten beschermen", oordeelt Espargaro. "Als je een contract hebt, moet je dat respecteren. In mijn vijftien jaar hier heb ik nog nooit meegemaakt dat een team een rijder in de tweede seizoenshelft 25 procent meer salaris geeft, omdat hij zes races heeft gewonnen. Kijk bijvoorbeeld naar Raul Fernandez: hij won in Moto2 tien races en zijn salaris was nul. In de tweede helft van het kampioenschap kreeg hij geen extra geld. We hebben dus balans nodig."