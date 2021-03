Espargaro levert bewijs: "Sterk voorseizoen was geen grap"

Espargaro deed zondag niet mee om de podiumplaatsen, maar eindigde wel op de zevende plaats in de openingswedstrijd van de MotoGP. De Spanjaard evenaarde daarmee niet de beste klassering van de RS-GP (een drietal zesde plaatsen in Qatar en Aragon in 2017 en 2018), maar eindigde qua tijd op slechts 5,9 seconden van racewinnaar Maverick Viñales. Hoewel het begin van de race lastig was, keek Espargaro met een tevreden gevoel terug op de openingsronde.

“Ik ben blij, het was een solide race”, reageerde hij op een vraag van Motorsport.com. We hebben laten zien dat het voorseizoen geen grap was, dat we beter dan ooit zijn en dat we klaar zijn om met de toprijders te vechten. We moeten helaas nog wel wat leren voor de toekomst. Vooral aan het begin van de race had ik last met de volle tank, daar verloor ik aardig wat terrein. Halverwege de race kon ik wat rijders inhalen en uiteindelijk reed ik met [Joan] Mir naar de voorste groep. Toen was het voorbij want de voorband was op. Het algemene gevoel is echter goed, ik denk dat we de volgende race nog beter voor de dag kunnen komen.

De wind speelde Espargaro tijdens de race parten tijdens de Grand Prix van Qatar, verklaarde hij na afloop. Het was een daarom bewuste keuze om minder risico te nemen en punten te sprokkelen. In de voorgaande seizoenen zou hij meer geriskeerd hebben. “In de voorgaande jaren zou ik op een dag als deze meer risico genomen hebben om in de top-vijf te komen. Dan zou ik meer gepusht hebben en was het makkelijker geweest om een fout te maken. Nu is het belangrijker om elke race punten te pakken en dit is een goed begin.”

Espargaro profwielrenner? Voorlopig nog niet

Tijdens het raceweekend in Qatar kwam er nog een merkwaardig gerucht naar buiten. De oudste van de Espargaro-broers zou volgens voormalig toprenner Alberto Contador een aanbod hebben om in 2022 profwielrenner te worden bij de Baskische ploeg Euskaltel-Euskadi. De Catalaan staat bekend als een fervent wielrenner, maar gevraagd naar zijn plannen voor de nabije toekomst verwees Espargaro de geruchten naar het rijk der fabelen. “Het wielrennen is mijn passie, ik heb een droom om prof te worden in het wielrennen. Op dit moment kan ik niet te ver vooruitkijken. Wat ik kan zeggen is dat ik in 2021 en 2022 in ieder geval nog in de MotoGP actief ben”, aldus Espargaro.