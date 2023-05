Espargaro: "KTM verslaat Aprilia met minder goede MotoGP-motor"

Op vrijdag opende Aleix Espargaro het MotoGP-weekend op Circuito de Jerez nog ijzersterk door de snelste tijd van de dag te rijden, waarna hij op zaterdagochtend ook pole-position pakte voor zowel de sprintrace als de Grand Prix op zondag. In beide races slaagde hij er echter niet in om de beste startpositie om te zetten in kopstart, zelfs niet nadat de wedstrijden al in de eerste ronde stilgelegd werden wegens incidenten. Espargaro ging na iedere start als nummer vier door de eerste bocht, waarna hij in de sprintrace zelfs zou uitvallen na een crash. Op zondag bleef de Spanjaard wel op zijn Aprilia zitten, maar uiteindelijk zat er niet meer in dan de vijfde plaats aan de finish.

Aan de snelheid van de RS-GP ligt dat niet, want het is volgens Espargaro een van de beste machines van het veld. Dat hij zich in beide races niet naar het front heeft kunnen knokken, wijt hij aan de manier waarop de motor zich gedraagt zodra hij achter andere rijders zit. "Ik ben heel teleurgesteld. Het is voor mij heel makkelijk om te zeggen dat de motor niet werkte en dat die niet goed is", begint Espargaro zijn relaas. "Maar dat is gewoon niet waar. Ik heb een van de beste motoren op de grid. Ik hou van mijn motor, die is fantastisch. Ik kan er supersnel mee zijn. Met mijn rondetijden op vrijdag was ik opnieuw de snelste, maar zodra ik in de mix zit - en daar draait het uiteindelijk om - kan ik mijn lijnen niet rijden en kan ik niet racen zoals ik wil."

Zo merkt Espargaro dat de RS-GP niet stuurt zoals gebruikelijk als hij in verkeer rijdt en dus roept hij Aprilia op om te onderzoeken of de aerodynamica van de motor hier een rol in speelt. Tegelijkertijd complimenteert hij KTM, dat met Brad Binder en Jack Miller beide fabrieksrijders op het podium zag eindigen. "Ik wil KTM feliciteren, ze doen het geweldig. Het is ongelofelijk wat ze doen. Maar ik denk dat mijn motor beter is dan die van hen, dus daarom ben ik nog gefrustreerder. Ze presteren dit namelijk met een minder goede motor. Tegelijkertijd stelt hun motor ze in staat om heel agressief te zijn in de race. Ze begrijpen het concept van de banden en de manier van racen anno 2023. Ze doen het beter dan wij. Het draait om alles begrijpen. Mijn motor is heel goed als ik alleen kan rijden, maar daar draait het niet om."

Strijden om zege mogelijk met betere starts

Een van de verbeterpunten die Espargaro in ieder geval ziet, is de start. "Het is een heel groot probleem", stelt hij. Strijden om de zege was in zijn ogen mogelijk geweest met betere starts. "Ik maakte vier starts en telkens verlies ik vier posities. Ik heb geprobeerd met beide voeten op de grond te starten, maar ook met één voet op de grond. We hebben geprobeerd het vermogen in de tweede versnelling te verhogen, maar dat ging nog slechter omdat de motor een wheelie trok. We moeten het systeem dus verbeteren. Het is zonde, want ik had voor de overwinning of P2 kunnen vechten als ik bij de start geen posities had verloren. Maar zodra ze mij inhalen, is het klaar voor mij."