Espargaró kritisch na startcrash: "Waarom kreeg Zonta wel straf?"

De Grand Prix van Indonesië telde liefst negen uitvallers en vier daarvan zagen hun race al na drie bochten ten einde komen. Jack Miller ging aan de binnenkant van de baan onderuit en nam Aleix Espargaró, Luca Marini en Álex Márquez mee in zijn val. Na afloop was Miller schuldbewust toen hij de media te woord stond. "Ik had een redelijke start en ging zij aan zij met Aleix door de tweede bocht. Ik probeerde snelheid te houden om de binnenkant van bocht 3 te hebben, maar bij het insturen daarvan hield Viñales de binnenlijn om onderdoor te komen bij degene die aan zijn buitenkant zat", zei hij over de aanleiding van de startcrash.

"Ik concentreerde me vooral op het duel dat ik met Aleix had in bocht 2, dus bij het insturen zag ik hoe dicht ik op Vinny zat. Toen ik de voorrem greep, viel ik", vervolgde Miller, die ook zijn excuses wilde aanbieden voor het veroorzaken van het incident. "Het was een van die momenten waarop alles dicht bij elkaar zat, typisch voor zo'n eerste ronde. Ik wil me verontschuldigen. Ik probeerde me bij het race-incident op een miljoen dingen te focussen, maar helaas ging het deze keer fout." Een bezoek aan de stewards achtte de Australiër van KTM ook niet nodig, omdat het voorval in zijn ogen typerend was voor wat er bij de start van een race kan gebeuren.

Wel straf in Moto2, maar niet in MotoGP

Die conclusie trokken de stewards ook tijdens de race, want zij deden de crash af als een race-incident. Espargaró zette daar op zijn beurt weer vraagtekens bij, mede doordat Zonta van den Goorbergh in de Moto2-race wel bestraft werd voor zijn contact met de daarna hard gecrashte Jaume Masià. "Het is altijd lastig. Ik zag bijvoorbeeld de beslissing rond Zonta en Masià in de Moto2. Daar gaven ze een dubbele long lap, omdat Masià crashte. Ik zag echter redelijk normaal contact voor een eerste bocht. Waarom kreeg Zonta wel een dubbele long lap-straf en gebeurde dat bij ons niet?", vroeg de Aprilia-rijder zich af. "Ik geef Jack niet de schuld. Dit kan gebeuren en het is de eerste ronde, maar hij nam natuurlijk wel heel veel risico."

Voor Espargaró en Aprilia was de vroege uitvalbeurt in Mandalika een pijnlijke, vooral omdat ze de race wilden gebruiken om enkele veranderingen te testen. "We hebben de motor behoorlijk veranderd met een nieuwe achterbrug en andere aerodynamica voor de race. Helaas kon ik dat niet testen, doordat Jack crashte en drie rijders meenam. Helaas eindigde mijn race daar."

Dat laatste gold eveneens voor Marini. "Ik kon het niet zien, want ik zat naast Brad Binder. Toen we van richting wisselden, lagen er ineens drie motorfietsen en drie lichamen van rijders en het was onmogelijk om ze te ontwijken", gaf de Repsol Honda-rijder zijn visie op het incident. Wat de startcrash voor Marini misschien nog wel pijnlijker maakte, was het feit dat er relatief gemakkelijk punten gescoord konden worden in Indonesië. "Dit was een rare race met slechts twaalf rijders aan de finish. Het was dus makkelijk om vandaag punten te scoren. Toen ik mijn motor optilde, bleek die echter kapot en dus was het onmogelijk om terug te keren in de race."