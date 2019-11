Espargaro: Zarco verdient het zitje bij Honda niet

Het afscheid van Jorge Lorenzo heeft ervoor gezorgd dat er een plaats vrijgekomen is bij Repsol Honda. Cal Crutchlow en Alex Marquez behoorden net als Zarco tot de potentiële kandidaten voor het zitje. Alex Marquez lijkt de voornaamste kandidaat te zijn voor de plek, onderhandelingen daarover waren zaterdag in volle gang met de verwachting dat er zondag na de race al iets bekend zou kunnen worden. Aprilia-rijder Espargaro vindt het terecht dat Honda de voorkeur geeft aan Marquez en stelt dat Zarco “helemaal niets verdient” nadat hij zich eerder dit seizoen ‘onprofessioneel’ opstelde bij KTM. Zarco reed dit seizoen voor dat merk en liet zijn contract na de Oostenrijkse GP vroegtijdig ontbinden omdat hij zijn draai niet kon vinden bij KTM.

“Ik hoor veel mensen zeggen dat Zarco die motor verdient, maar daar ben ik het niet mee eens”, zei Espargaro. “Als Zarco die motor zou verdienen, verdient [mijn broer] Pol of ikzelf het tien keer meer. Een wereldkampioen in de Moto2 zoals Alex Marquez verdient het ook. Wat mij betreft verdient Zarco helemaal niks. Als je ziet hoe hij zich dit seizoen opgesteld heeft… Ik vind dat niet professioneel. De mensen bij Aprilia weten hoeveel ik de afgelopen jaren geklaagd heb, maar dit is ons werk en ons leven. Er zijn heel veel mensen die keihard werken aan dit project, heel veel mensen steken geld in dit soort projecten. Om te stoppen en te zeggen ‘deze motor is beroerd, ik ga naar huis’, is voor een reden waarom hij niet op de beste motor mag rijden bij het beste team ter wereld. Dat is mijn mening.”

Espargaro denkt dat de combinatie van de beide Marquez-broers goed uit kan pakken voor Honda, eenzelfde scenario met de broers Espargaro zou daarentegen niet ideaal zijn, stelt de Aprilia-rijder. “De situatie van de Marquez-broers is helemaal anders dan die van ons. De een is de beste rijder in de geschiedenis van de MotoGP, hij heeft vele wereldtitels en Honda is zijn thuis”, vervolgde Espargaro. “Zijn broer is jonger en heeft nog geen MotoGP-ervaring. Wij zijn van hetzelfde niveau, zitten op dezelfde plaats bij andere fabrikanten en het is beter hoe de situatie nu is. Als Honda besluit om Alex Marquez te nemen, dan is dat de beste beslissing. Ik zou hetzelfde doen als ik kampioen was in Moto2. Marc zal er ook blij mee zijn.”

Met medewerking van Lewis Duncan