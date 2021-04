Espargaro stond vrijdag op het Circuito de Jerez – Angel Nieto in beide trainingen in de bovenste regionen van de tijdenlijst. Daarbij kwam dat de 31-jarige Catalaan een bijzonder sterke indruk maakte op het gebied van racetempo. In de tweede training reed Espargaro op gebruikte banden meer rondjes 1.37 dan wie dan ook. Het is het bewijs dat Aprilia met de nieuwe RS-GP wel degelijk een stap vooruitgezet heeft, ondanks dat Espargaro nog elk weekend een beetje twijfel heeft of de nieuwe machine ook op andere circuits zo sterk kan zijn.

“Het is voor ons de eerste keer dat we zo competitief zijn, natuurlijk zit er altijd nog een beetje twijfel in”, zei Espargaro vrijdag. “Ik ben heel blij met de eerste dag, maar het lijkt erop dat Aprilia op elk circuit heel sterk kan zijn. Vanaf de eerste ronde voelde ik me heel sterk en vooral heel comfortabel. Met de raceband kon ik een goed ritme vinden, dat is heel hoopgevend. Het circuit mist nog een beetje grip, dus dat kan nog gevolgen hebben voor de rangschikking die we morgen gaan zien. Maar verder voel ik me goed.”

Espargaro ontkende de invloed van Andrea Dovizioso op de prestaties. De Italiaan deed recent een privétest met Aprilia op het circuit van Jerez. Espargaro verwacht dat de Yamaha’s op racetempo nog wat vooruitgang zullen boeken, maar is blij dat hij zo sterk begonnen is aan het weekend en niet in de achtervolging hoeft. “De verschillen worden nog wel kleiner, iedereen zal morgen in VT3 binnen drie tienden van elkaar zitten. Afgezien van de snelle rondjes hebben we een heel aardig tempo. Voor mij was het ook een beetje schrikken dat ik na tien ronden op dezelfde band nog steeds rondjes 1.37 kon rijden. Dat voelde heel goed en geeft me vertrouwen voor de race. Zeker de Yamaha’s en Suzuki’s zullen zaterdag beter worden, maar het is lastig om op racepace nog sneller te gaan dan wat wij nu doen op de gebruikte band. Het goede is dat zij meer moeten verbeteren dan wij en dat is een goed taken.”

Ondanks de sterke start is winnen niet realistisch, meent Espargaro: “Ik denk wel dat de anderen nog terrein goed zullen maken, ik zou graag zeggen dat we hier kunnen winnen, maar dat is niet realistisch. Elk weekend komen we dichter bij ons doel en dat is om voor de overwinning te vechten. Nu staan we er iets beter voor, maar de rest zal nog beter worden. Zeker de drie Yamaha’s zullen nog naar voren komen, maar we staan er goed bij.”