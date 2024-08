Espargaro vestigt polerecord op Silverstone, Bagnaia voor Bastianini

Met de snelste tijd in de eerste vrije training, de training en tweede vrije training was Jorge Martín de torenhoge favoriet voor de kwalificatie op Silverstone. De Spanjaard zou pas in Q2 in actie komen, iets wat niet gold voor onder meer Franco Morbidelli, Pedro Acosta, Álex Márquez, Miguel Oliveira, Raúl Fernández en de Yamaha- en Honda-rijders. Zij moesten in Q1 eerst strijden om een plaats in die Q2 te bemachtigen. Dat gebeurde onder iets koelere omstandigheden dan op vrijdag.

Morbidelli noteerde als eerste een rondetijd in Q1, maar Acosta dook direct onder zijn tijd door met 1.58.702. Fernández verwees vervolgens Morbidelli naar de derde plek, al kleurden de tijdenlijsten rood van de coureurs die bezig waren aan een verbetering. Márquez was ook sterk bezig, maar verloor tijd in Stowe in duel met Johann Zarco. Ondanks dat was hij wel de snelste: 1.58.651. Kort daarna noteerde Acosta exact dezelfde rondetijd om daarmee naar P1 te gaan.

Voor de laatste run keek Morbidelli op P3 tegen een achterstand van twee tienden aan, gevolgd door Fernández. Oliveira had met zes tienden verschil een groter gat dicht te rijden. Férnandez verbeterde zijn tijd en ging naar P1, waardoor Márquez met een gelijke tijd aan Acosta dus tijdelijk buiten de top-twee lag. Acosta sloeg op zijn beurt weer een groter gat met 1.58.408. Oliveira verbeterde zijn tijd, maar dat leverde hem slechts de vierde plek op. Fernández kon in zijn laatste ronde niet verbeteren bij het vallen van de vlag, Márquez kon dat wel en sprong naar de eerste plek. Acosta was op 35 duizendsten van een seconde de nummer twee. Morbidelli en Fernández liepen een plek in Q2 mis: zij zullen van de dertiende en veertiende plaats moeten komen in de sprintrace en Grand Prix. Oliveira, Zarco, Augusto Fernández, Fabio Quartararo, Luca Marini, Joan Mir, Takaaki Nakagami en wildcard Remy Gardner waren na deze sessie ook al klaar.

Espargaro verrast, Bagnaia verbetert niet

Na een korte onderbreking konden de twaalf coureurs die om de pole-position zouden strijden, zich melden. Kampioenschapsleider Francesco Bagnaia opende deze Q2 in 1.57.987. Marc Márquez, die in zijn slipstream zat, volgde hem naar de tweede plek. Martín moest genoegen nemen met de derde tijd in zijn eerste ronde, maar dat werd de vierde plek toen Enea Bastianini naar de snelste tijd ging: 1.57.934. Een ronde later waren er al veel sterke verbeteringen te zien op de tijdenlijst. Bagnaia verbeterde naar 1.57.517 en vestigde daarmee het polerecord op Silverstone. Martín kon niet antwoorden, maar ging wel naar de derde tijd. Bastianini was nipt sneller dan de Pramac-rijder en veroverde de tweede plek.

Voor de laatste run van Q2 was het zoeken geblazen naar het juiste plekje op de baan - kortom, iedereen wilde achter de snelle Bagnaia aansluiten. Bagnaia wilde niet wachten en nam de VR46-rijders, Fabio Di Giannantonio en Marco Bezzecchi, op sleeptouw mee. Ook Marc Márquez voegde zich in deze groep. Zij konden echter niet genieten van de slipstream en het goede voorbeeld, omdat Bagnaia zijn ronde na de eerste bocht moest afbreken doordat de sponsorstrip op zijn vizier losliet en zijn zicht hinderde. Bastianini was wel snel onderweg en zat op dezelfde tijd als Bagnaia, maar brak ook zijn ronde af. Een gele vlag in sector 1 vanwege de gevallen Maverick Viñales betekende dat die ene ronde voor het vallen van de vlag cruciaal was.

Die mogelijkheid greep Aleix Espargaro aan als perfecte gelegenheid om zijn tijd te verbeteren, wetende dat de gele vlag pas na start/finish was. Hij snelde naar 1.57.309 en was duidelijk tevreden over zijn ronde, die hem de pole-position en het polerecord heeft opgeleverd. Bagnaia bleef tweede, gevolgd door teamgenoot Bastianini. Martín moest genoegen nemen met de vierde plek en dus de tweede startrij. Daar wordt hij vergezeld door Álex Márquez en Brad Binder. Marc Márquez voert de derde startrij aan, gevolgd door Viñales, Acosta, Di Giannantonio, Miller en Bezzecchi.

De MotoGP-sprintrace op Silverstone vindt om 16.00 uur Nederlandse tijd plaats. Zondag begint de Grand Prix van Groot-Brittannië om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag Q2 MotoGP Groot-Brittannië