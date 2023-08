Nadat er in 2022 nog werd geprofiteerd van een maas in de reglementen die het mogelijk maakte om met een lagere bandenspanning te rijden dan werd voorgeschreven door leverancier Michelin, heeft de MotoGP voor 2023 de regels aangescherpt. De reglementen schrijven nu voor dat alle coureurs met gestandaardiseerde bandendruksensoren moeten rijden en zich moeten houden aan een minimale bandendruk van 1,9 bar (27,6 psi) voor de voorband en 1,7 bar (24,7 psi) voor de achterband. In de eerste acht Grands Prix werden de regels nog niet gehandhaafd, maar vanaf de Britse Grand Prix van komend weekend gebeurt dat wel. Dan worden er bij overtredingen ook straffen uitgedeeld.

Iemand die voor negatieve gevolgen van dat besluit voorziet, is Aleix Espargaro. De fabriekscoureur van Aprilia ziet nadelen voor de coureurs én denkt dat dit het racen niet ten goede komt. "Ik weet niet hoe het moet gaan werken, want we hebben de data van alle coureurs en 80 tot 85 procent van de rijders zouden gediskwalificeerd worden omdat ze zich niet aan de regels houden", zegt Espargaro in een interview met MyBettingSites.co.uk. "Het is lastig te begrijpen hoe ze het gaan doen, want als coureurs haten we hoge bandenspanning. De motor beweegt daardoor veel en je kunt niet inhalen. Als je lager zit dan de nieuwe regels voorschrijven, krijg je een straf. We moeten dus weten welke straffen. Het gaat niet goed zijn voor de show."

Een andere nieuwigheid bij de hervatting van het MotoGP-seizoen is de licht aangepaste opbouw van het weekend. Daar waar VT1 en VT2 meetelden voor directe plaatsing voor Q2, geldt vanaf het raceweekend in Silverstone dat alleen de tweede sessie op vrijdag meetelt. Daardoor komt er in VT1 minder druk te staan op de coureurs en dat is iets wat Espargaro toejuicht. "De spanning is enorm geweest tijdens het eerste deel van het seizoen. Daardoor hebben we zoveel crashes en blessures gehad", legt de Catalaan uit. "Vanaf Silverstone telt de eerste training niet meer mee voor plaatsing voor Q2 en dat is een stap voorwaarts. Als coureurs begrijpen we de races bovendien beter en zullen we relaxter zijn, maar het eerste deel van het seizoen was gekkenwerk."

Sprintraces hebben toch hun charme

De meest ingrijpende verandering van de huidige jaargang van de MotoGP vond begin 2023 echter al plaats met de introductie van de sprintraces. Lang niet alle coureurs schaarden zich achter de invoering van de korte zaterdagse races en ook Espargaro was aanvankelijk niet overtuigd. Inmiddels erkent hij dat de sprintraces toch zo hun charme hebben. "Het heeft het weekend behoorlijk veranderd. Het schema is veel drukker en het is lastiger. Aanvankelijk was ik een hater van de sprintraces, maar ik moet zeggen dat ik ervan geniet", oordeelt hij nu.

"Als je een goede start hebt en in de top-vijf of top-zes rijdt, dan geniet je ervan. Net als in de kwalificatie kun je de motor op de limiet rijden en dat is leuk, maar ik denk dat de coureurs en teams niet te gespannen moeten zijn. Het zou beter zijn als we in de helft van de raceweekenden een sprintrace hebben, want ieder weekend vanaf de start is te stressvol voor iedereen. Daardoor zijn er ook zoveel crashes en blessures. Maar het is oké. Je moet je aanpassen aan het kampioenschap, de veranderingen en de nieuwe regels. Ik heb alleen wat moeite om te begrijpen hoe ik het beter kan doen."