Tijdens de tweede vrije training tijdens het MotoGP-weekend in Qatar vond er een bizar incident tussen Aprilia-man Aleix Espargaro en zijn Yamaha-collega Franco Morbidelli. Eerstgenoemde coureur gaf Morbidelli een tik op het achterhoofd na een hevige woordenwisseling. Dat kwam Espargaro op zes plaatsen gridstraf te staan, maar voor de Spanjaard is de kous daarmee niet helemaal af. De 34-jarige coureur is woedend op Morbidelli. Hij erkent wel dat zijn actie niet goed was, maar verklaart waarom de emoties zo hoog opliepen. "Het was fout van mij, maar het is niet eerlijk om alleen naar de laatste vijf seconden te kijken. Het is voor mij meer dat Franco al anderhalf jaar loopt te cruisen over circuits over de hele wereld. Het is zijn houding, hij heeft geen respect voor anderen", aldus de boze coureur.

Het is niet voor het eerst dat het gedrag van Morbidelli in opspraak raakte. Ook tijdens de race in Maleisië zat de Italiaan een coureur dwars, maar omdat teamgenoot Fabio Quartararo het slachtoffer was bleef een straf uit. "Ook met Marc [Marquez], hij noemde hem zoiets als een hond. Gisteren noemde hij mij drie keer zo', vertelt Espargaro over de voorgaande keren dat Morbidelli betrokken raakte in ruzies. "Nadat hij me drie keer ophield, wilde ik terug de baan op, maar dat liet hij niet toe. Daarna reageerde ik heel stevig." De tik op de helm kwam dus daarna, waarvoor de Spaanse rijder zijn excuus wil aanbieden: "Het spijt me daarvoor, maar het is volgens mij niet eerlijk om dit alleen op die vijf seconden te beoordelen."

Na afloop van de training waren de woorden van Morbidelli over Espargaro ook niet mals. Dat schoot bij de 34-jarige Spanjaard in het verkeerde keelgat. "Waar ik nog bozer over ben, en daar is het laatste woord nog niet over gesproken, is dat hij over mijn familie en zonen begon", briest de winnaar van drie MotoGP-races. "Dat is volgens mij niet eerlijk. Hij is te ver gegaan. Ik ben heel erg boos." Daarmee verwijst de Aprilia-rijder naar de woorden van de Italiaanse Yamaha-coureur na afloop van het incident. "Hij heeft veel meer dingen waarvoor hij zich moet schamen dan waar hij trots over kan zijn. Ik ben benieuwd wat hij tegen zijn kinderen zegt", waren de stevige woorden van Morbidelli.

Geen finish

Het weekend in Qatar verliep na de tik uit in een drama. Tijdens een valpartij in de sprint brak de coureur zijn kuitbeen, maar hij stond een dag later wel aan de start. Toch stuurde de Aprilia-man na zeven rondjes zijn motor terug de pitbox in. "Het probleem was niet de fractuur, maar alles zat vol met bloed. De spieren, de gewrichten en nog meer. Ik had geen pijn in de race, maar ik had doordat alles vol zat met bloed geen gevoel meer. Het was daardoor voor mij onmogelijk om omhoog en omlaag te schakelen