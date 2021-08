Aleix Espargaro was zondagmiddag een van de rijders die in de slotfase van de Oostenrijkse Grand Prix op slicks op de baan bleef toen de regen met bakken uit de hemel kwam. Red Bull KTM-coureur Brad Binder werd voor die gok beloond met een overwinning. Aprilia-coureur Espargaro reed aan het begin van de 26ste ronde op de tweede plaats, maar hij viel ver terug toen hij het slachtoffer werd van de chaos in de laatste ronden. De Catalaan werd uiteindelijk als tiende geklasseerd en reflecteerde na afloop op een 'verschrikkelijke' slotfase.

“De start was wel aardig, niet fantastisch”, beschreef Espargaro zijn zondagmiddag. “De eerste ronde is vaak erg moeilijk omdat de motor dan niet zo snel is op de rechte stukken. Een aantal rijders haalde me in en ik kon er niets aan doen, ik kon niet eens vechten. Ronde na ronde voelde ik me steeds beter en ik vond dat ons tempo erg sterk was. Ik kon weer rijders inhalen en qua tempo scheelde het niet veel met de toprijders, volgens mij reed ik zesde of zevende. Maar toen het begon te regenen moest ik de gok nemen, al haat ik deze omstandigheden. Het is verschrikkelijk om met slicks op een natte baan te rijden. Ik ben echt geen liefhebber, maar ik vond het een goede keuze om de gok te wagen. In de eerste ronde maakte ik een grote fout. Ik begon vroeg te remmen voor een bocht, maar de motor stopte niet. Het was erg gevaarlijk, beide banden blokkeerden gewoon. Ik ging van de baan en probeerde alles om het zo goed mogelijk te overleven, maar het was niet genoeg. Eén minuut pech heeft ons een goed resultaat gekost.”

"We hadden meer verdiend"

Espargaro kon niet ontkennen dat hij even aan het podium dacht toen hij doorkreeg dat hij op de tweede plaats reed. “Natuurlijk zag ik drie ronden voor het eind dat ik op de tweede plaats reed, maar je probeert dat gevoel weg te stoppen om de focus te houden”, aldus de routinier, die volgend seizoen herenigd wordt met oud-teamgenoot Maverick Viñales. “Ik wist dat de regen zou komen, ik probeerde te pushen op plekken waar het iets droger was. Ik riskeerde daar wat meer, probeerde geconcentreerd te blijven en heel precies te rijden. Dat was niet genoeg. In de laatste ronde regende het ook in de eerste bocht veel harder, waardoor ik bijna van de baan vloog. Dit was gewoon pech. Ik heb risico genomen en we hebben er de prijs voor betaald. Wat betreft de race ben ik blij met wat we op de droge baan gedaan hebben, maar we hadden eigenlijk wel wat meer verdiend.”