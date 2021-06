Espargaro gefrustreerd na TT Assen: “Voelde me een idioot”

Espargaro werd zondag in de Geert Timmer Bocht nog voorbijgereden door Marc Marquez en werd daardoor achtste. De Aprilia-coureur had het idee dat hij veel verder naar voren had kunnen eindigen, hij verloor het echter op vermogen en de mogelijkheid om inhaalacties te plaatsen op andere coureurs. Espargaro voelde zich klaar om te vechten voor het podium, maar het werd een frustrerende wedstrijd toen hij geen wapens had om andere coureurs te verschalken.

“Ik ben blij met mijn tempo, maar toch was ik een beetje gefrustreerd aan de finish”, vertelde Espargaro zondag. “Ik voelde me – en dat is niet leuk om te zeggen – een beetje als een idioot. Ik was sterk en snel, klaar om voor het podium te vechten. Ik zit altijd mee vooraan. Maar in de race kon ik niet inhalen. Het motorblok was een beperkende factor voor mij, we zijn niet sterk genoeg op de rechte stukken en ik kon niet inhalen. Ik was in de race veel sterker dan bijvoorbeeld [Francesco] Bagnaia en [Jack] Miller, maar ik zat gewoon klem. Zeker met de Ducati’s was dat een frustrerend gebeuren. Ik heb mijn beste ronde aan het eind van de race gereden, de enige ronde dat ik alleen reed. Dat was een snelle tijd, bijna net zo snel als mijn kwalificatie. Maar ik kon Bagnaia niet inhalen, ik kon niets. Dat was heel frustrerend. We hebben het goed gedaan in de eerste helft van het seizoen. We staan achtste met 61 punten, daar moeten we van genieten omdat we ook weten dat we de afgelopen jaren van ver zijn moeten komen. Maar we moeten ons motorblok wel weer verbeteren, daar hebben we nu de grootste achterstand.”

Maandag maakte Maverick Viñales bekend dat hij Yamaha aan het eind van dit seizoen gaat verlaten. De coureur wordt in verband gebracht met een overstap naar Aprilia. Espargaro wilde zondag niet reageren op de geruchten. Hij deelde de pitbox in 2015 en 2016 ook al met Viñales, destijds bij Suzuki.