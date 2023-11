Al op de vrijdag in Maleisië stond de teller van valpartijen voor Aleix Espargaro op vier. Daardoor miste hij een directe plaatsing in Q2 en moest hij dus in actie komen in Q1. Hij was ervan overtuigd dat hij wel de snelheid had om de top-twaalf te bereiken, maar er zat uiteindelijk niets meer in dan de dertiende plaats. Vanaf die positie werd hij zaterdag nog twaalfde in de sprintrace, maar in de hoofdrace op zondag haalde hij de finish niet eens. Opnieuw ging hij onderuit, maar een verklaring voor het rampzalige weekend heeft de Spanjaard uit Granollers niet.

"Het was een weekend om snel te vergeten, ik ben heel vaak gecrasht", vat Espargaro het weekend samen. "Op zondagochtend hebben we de motor ingrijpend veranderd en in de warm-up was ik snel, maar ik had altijd het gevoel dat ik de voorkant en de banden te veel belastte. Ik vertelde het team dat we competitief waren met die verandering, maar dat er veel risico was, en dat was ook zo. We hadden ook geen goede positie. Ik zat achter Maverick Viñales en vocht voor de elfde plaats, dus het was jammer."

Ook al sloot Espargaro de Aziatische tour met een dieptepunt af, hij kijkt hij er met een goed gevoel op terug. "Ik ben tevreden, de enige race was deze zondag in Maleisië, in India ging de motor kapot toen ik vijfde was, in Japan was ik vijfde, in Thailand hetzelfde. We waren competitief, maar dit weekend was een totale ramp, we moeten het analyseren want er is geen verklaring voor." Een van de problemen waar Aprilia mee kampte in Azië, was de hitte die van het motorblok af kwam. "We konden het niet oplossen", stelt Espargaro. Het Italiaanse merk heeft wel een buis bovenop de tank geplaatst, maar dat mocht dus niet baten. "Het was erg moeilijk, maar uiteindelijk reed ik maar acht ronden, dus ik had er geen last van", bekijkt hij het ook van de andere kant.

Iets wat ook nog een rol speelde op het hete circuit van Maleisië, was de bandenspanning. Hierdoor was het volgens Espargaro lastig om in de buurt van andere rijders te blijven, iets wat ook te zien was in het verloop van de race. "Je kunt niet achter iemand aan rijden als het zo heet is. Afhankelijk van het circuit, en Sepang is er daar één van, kun je niet dichtbij komen. Er ontstaat turbulentie, je kunt de motor niet stoppen, de druk op de voorbanden schiet omhoog, het is heel moeilijk", besluit de Aprilia-rijder.