Aprilia heeft dondermiddag bevestigd dat Aleix Espargaro en Maverick Vinales ook de volgende twee MotoGP-seizoenen voor de Italiaanse formatie rijden. Dit betekent het einde van wekenlange gesprekken tussen Espargaro en Aprilia, die begonnen rond de Grand Prix van Indonesië in maart. In april gaf de Spanjaard toe dat de eerste gesprekken hem verdrietig hadden gemaakt, omdat beide partijen ver uit elkaar lagen over de voorwaarden. Espargaro geeft toe dat het altijd zijn intentie was om tot en met 2023 bij Aprilia te rijden, maar had het ook geaccepteerd als 2022 zijn laatste jaar werd.

"Ik keek niet echt naar andere opties", zegt Espargaro donderdag in Mugello, die eerder dit jaar de GP in Argentinië won. "Ik heb vanaf het begin gezegd dat het mijn wens was om bij Aprilia te blijven. Het was nog te vroeg om verder te kijken. Ik ben 32 en voel dat ik nog vol energie zit om hier te blijven en mijn potentieel te laten zien. Maar als de tijd gekomen was om te vertrekken en andere dingen te proberen, was ik ook blij geweest. Na de race in Argentinië nog meer. Ik ben heel blij en dankbaar dat Aprilia mij de komende twee jaren nog een kans geeft."

Aprilia heeft interesse in het uitbreiden van het programma in 2023. Leopard Racing heeft vorige maand toegegeven dat het volgend jaar graag de startplaatsen van Suzuki wil overnemen en RS-GP's wil opstellen. Het huidige Yamaha-satellietteam RNF is ook in verband gebracht met Aprilia voor volgend seizoen en die gesprekken zijn inmiddels in een vergevorderd stadium.

Massimo Rivola, CEO van Aprilia, kreeg op Mugello vragen over de plannen voor 2023. Volgens hem ligt deadline van het vinden van een ander team rond deze tijd, maar zegt dat het geen verplichting is om uit te breiden. "Ik kan jullie zeer spoedig een ja of nee geven, de deadline ligt in deze periode", aldus Rivola. "Als het mogelijk blijkt, dan ga ik erop aandringen. Aleix zegt al dat ik het moet doen. Lukt het niet, dan gaan we door zoals het nu gaat. Het is niet iets wat moet, het is een groeikans voor het bedrijf en om de motor, coureurs en monteurs beter te maken. Het is dus een kans, maar om het echt goed te doen moeten we binnen een paar dagen een ja of een nee hebben."