Espargaró: "Geen enkele MotoGP-rijder blij met kwalificatieformat"

De MotoGP heeft sinds 2013 een kwalificatie met twee segmenten, maar in 2023 is het format nog ietwat aangepast. Door deze wijziging plaatsen de tien snelste rijders van de tweede oefensessie op vrijdag zich rechtstreeks voor Q2. De overige twaalf rijders strijden in Q1 om de overgebleven twee plekjes in de strijd om pole-position. Aleix Espargaró is echter geen fan van deze opzet en hij vermoedt dat hij niet de enige is. "Ik denk dat geen enkele MotoGP-rijder dat prettig vindt. Dat kan ik ook zeggen, want in de veiligheidscommissie bevalt het niemand", zegt de Aprilia-rijder.

De reden voor het standpunt van Espargaró is het toegenomen belang van de kwalificatie in de MotoGP. Door de opkomst van aerodynamische hulpmiddelen is het voor rijders een stuk lastiger geworden om hun concurrenten te volgen en te passeren, mede door de gevolgen die dit heeft voor de bandenspanning. Een goede uitgangspositie voor de races is daardoor van levensbelang, beseft ook de nestor van de MotoGP-grid. "De kwalificatie is extreem belangrijk geworden. Als je een plek op de eerste rij hebt, moet het wel heel slecht gaan in de sprintrace om niet in de top-vijf te eindigen. Het is wat het is."

Veranderingen aan de opzet van het MotoGP-weekend lijken echter niet aanstaande. "We delen onze mening, maar het is het kampioenschap van Dorna en niet dat van de rijders. We moeten de regels gewoon volgen", erkent Espargaró dan ook. Hij toont tegelijkertijd ook begrip voor het feit dat de tweede oefensessie op vrijdag belangrijker wordt gemaakt. "De realiteit is dat het voor de show beter is als er op vrijdagmiddag met twee zachte banden aangevallen wordt. Dat kan ik begrijpen. Als we een uur zonder zachte banden zouden rijden, wordt het behoorlijk saai. Maar het heeft grote gevolgen voor het weekend, omdat het zo belangrijk is. Het gaat er niet om of het mij wel of niet bevalt. Je moet je erop aanpassen omdat het grote gevolgen heeft voor de race."