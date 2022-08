Espargaro gaat niet mee in uitleg MotoGP-bazen: “Bullshit”

Motorsport.com kon vrijdag als eerste onthullen dat de MotoGP vanaf volgend seizoen elk raceweekend een sprintrace op zaterdagmiddag krijgt. Zaterdag maakten de kopstukken van de sport het nieuws officieel bekend. Rijders zijn verdeeld over de komst van de sprintraces. Aleix Espargaro gelooft er niet zo in terwijl Marc Marquez en Jack Miller het juist wel zien zitten. Tijdens de persconferentie van de MotoGP-bazen verklaarde Hervé Poncharal, de president van de International Race Teams Association (IRTA), dat de komst van de sprintraces geen invloed zou hebben op de hoeveelheid tijd die de coureurs nu op het circuit doorbrengen.

In het communiqué dat na de persconferentie verstuurd werd, bevestigde de MotoGP dat de trainingen op vrijdag iets langer worden met een dertig minuten durende vrije training op zaterdagochtend voor de start van de kwalificatie. Die kwalificatie is dan bepalend voor de startopstelling van de sprintrace én de Grand Prix op zondag. Aleix Espargaro gelooft er niks van dat de hoeveelheid baantijd hetzelfde blijft. “Ik wil het management van dit kampioenschap heel graag geloven dat dit het beste is voor de show en voor de populariteit van de sport”, zegt de Aprilia-rijder. “Maar ik deel die mening niet, dit is mijn mening. Het is niet dé oplossing. Ik denk dat het risico te groot is. Ik denk dat 44 starts per MotoGP-seizoen te veel zijn. Ze zeggen dat we dezelfde tijd op de baan zullen zijn, dat er eigenlijk niets gaat veranderen. Maar dat is bullshit. De vierde training is niet hetzelfde als een sprintrace waar ze punten voor uitdelen. Maar we zullen het proberen, we moeten ons aanpassen op het kampioenschap. Ze kunnen doen wat ze willen en wij moeten ons aanpassen. Misschien is het een goede oplossing.”

Tijdens de persconferentie van zaterdagmiddag werd een journalist aangevallen op quotes die rijders een dag eerder uitgesproken hadden en werd het sprintrace-format uit de doeken gedaan terwijl er bijzonder weinig details naar buiten kwamen. Espargaro bekeek de persconferentie ook en was niet blij met wat er op sommige momenten gezegd werd. “Ik zeg liever niets over die persconferentie. Er gebeurden heel veel dingen die ik niet vind horen bij een persconferentie, ik zwijg er liever over. Ik heb dit weekend nog veel werk te doen, ik voel nog pijn in mijn voet van de Silverstone-crash. Dus daar wil ik me op richten.”

Espargaro gaat zondag vanaf de negende plek van start in de Grand Prix van Oostenrijk.