Espargaro boos op Aprilia na nieuwe uitvalbeurt door problemen

De sprintrace van de MotoGP Grand Prix van Japan verliep aanvankelijk nog heel aardig voor Aleix Espargaro. De Aprilia-coureur meldde zich halverwege de race in het gevecht om de vijfde positie en profiteerde van het gevecht tussen Marc Marquez en Marco Bezzecchi. Kort daarna ging het echter mis voor Espargaro, die net na een inhaalactie in de achtste ronde merkte dat hij snelheid verloor. Hij parkeerde zijn RS-GP in de pits en werd de enige uitvaller van de sprintrace, nadat hij vorige week in India ook al uitviel met technisch malheur. Toen kon Espargaro nog een verklaring vinden, ditmaal lukte dat niet.

"Ik begrijp niet wat er gebeurt. De problemen van het verleden keren terug", vertelde een zichtbaar gefrustreerde Espargaro na afloop van de sprintrace, waarin Aprilia door de negende plek van Maverick Viñales één puntje pakte. "Ik weet niet wat ik moet zeggen. In Buddh raakte een deel van de motor beschadigd in de kwalificatie en een ander deel juist in de race. Nu gebeurde het opnieuw. In de races bewijs ik heel competitief te zijn. Deze keer streed ik weer voor P5 en was ik heel snel. Meer kan ik niet doen, maar dit zou het enthousiasme en de motivatie bij iedereen temperen. Op dit moment zou ik het liefste naar huis gaan."

Espargaro verklaarde dat een van de cilinderbanken van het motorblok de geest gaf, waardoor de RS-GP niet harder dan 80 kilometer per uur kon gaan. Bovendien is het motorblok nu ook echt afgeschreven door de problemen, iets wat na de uitvalbeurten in India niet het geval was. Aldaar vielen de technische problemen nog te verklaren door naar de hete omstandigheden te wijzen, iets waar Aprilia vaker problemen mee heeft. "Het klopt dat we problemen hebben als het heel warm is, maar dat was denk ik niet het probleem, omdat de temperatuur hier niet zo hoog was als in India", concludeerde Espargaro.

Vorig jaar kwam Espargaro geweldig uit de startblokken tijdens het MotoGP-seizoen, waarna de prestaties richting het einde van het seizoen gestaag minder werden. Datzelfde patroon lijkt zich nu te herhalen en dus vindt de coureur in kwestie niet dat de problemen te wijten zijn aan pech. "Het gebeurt iedere keer weer in de tweede helft van het kampioenschap, maar niet in de eerste helft", constateerde hij. "De engineers denken misschien wel dat het een kwestie van pech hebben is, omdat het een klein onderdeel is. Maar ik geloof niet in geluk en pech, dus het moet onderzocht worden."