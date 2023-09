Espargaro verschalkt Bagnaia voor eerste MotoGP-sprintzege in Catalonië

In een weekend waarin Aprilia ijzersterk voor de dag komt, was het Francesco Bagnaia die zaterdagochtend de pole-position voor zowel de sprintrace als de Grand Prix in Catalonië. De Ducati-coureur nam zaterdagmiddag om 15.00 uur dan ook plaats op de eerste startpositie voor de twaalf ronden tellende sprintrace, waar hij Aleix Espargaro en Miguel Oliveira naast hem zag staan.

Terwijl er her en der op het Circuit de Barcelona-Catalunya wat druppeltjes vielen, opende Bagnaia de sprintrace door met een uitstekende start de leiding op te eisen. Maverick Viñales en Jorge Martin kwamen ook goed weg vanaf de tweede startrij en eisten de tweede en derde positie op, voor Espargaro. De thuisrijder uit Granollers sloeg in de vierde bocht alweer toe door Martin terug te pakken en zo als derde door te komen na de eerste ronde. Marco Bezzecchi kwam als vijfde door na een sterke sterk, voor Brad Binder, de teruggevallen Oliveira en Marc Marquez. Espargaro zette zijn opmars intussen voort door in de tweede ronde in de eerste bocht voorbij te gaan aan teamgenoot Viñales, die op dat moment het tempo even niet kon volgen. Hij kwam daardoor onder druk te staan van Martin, die in de derde ronde wijd ging bij zijn aanval op de Aprilia en terugviel naar de zesde positie.

Martin bleek vervolgens het tempo van de voorste rijders niet aan te kunnen, waardoor er een kopgroep van vijf coureurs ontstond met Bagnaia op kop, voor Espargaro, Viñales, Binder en Oliveira. Pol Espargaro zag dat vanaf de zijlijn gebeuren, nadat hij in de vierde ronde een uitstapje door het grind van bocht vijf moest bekopen met een crash en een uitvalbeurt. De Tech3 GasGas-rijder kon vervolgens toezien dat zijn broer de aanval opende op Bagnaia. Aanvankelijk moest Espargaro enkele ronden in de slipstream afwachten, maar in de zevende ronde zette hij in de eerste bocht met succes een inhaalactie in. De winnaar van de Britse Grand Prix slaagde er daarna in om meteen een gaatje te slaan richting de regerend wereldkampioen, die zelf juist onder druk kwam te staan van Viñales.

Terwijl Espargaro in de slotfase van de sprintrace geleidelijk een gaatje van zo'n twee seconden opbouwde richting Bagnaia, kreeg Viñales in de laatste ronde een mooie kans om de tweede plek over te nemen. Bij het aanremmen voor de eerste bocht bleek de Ducati-coureur echter een maatje te groot, waardoor er geen positiewisseling kwam. Dat gebeurde dus op ruime achterstand van Espargaro, die na twaalf ronde met twee tellen voorsprong over de finish kwam voor zijn eerste zege in een MotoGP-sprintrace. Bagnaia en Viñales meldden zich eveneens op het podium, nadat ze in de laatste fase samen waren weggereden bij Binder en Oliveira. De KTM-rijder werd vierde, terwijl de RNF Aprilia-coureur nog werd teruggehaald door Martin en zich tevreden moet stellen met P6. Johann Zarco besloot de sprintrace op P7, terwijl Bezzecchi en Enea Bastianini de laatste puntjes pakten met achtste en negende plek. Voor Honda en Yamaha werd het een lastige sprintrace. Marquez was op P11 de best geklasseerde rijder van Honda, terwijl Franco Morbidelli op P15 de beste Yamaha-coureur was. Fabio Quartararo kwam niet verder dan de achttiende stek.

Het hoofdgerecht van het MotoGP-weekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya wordt zondag om 14.00 uur verreden. Dan staan er 24 ronden op het programma tijdens de Grand Prix van Catalonië.

Uitslag sprintrace MotoGP Grand Prix van Catalonië