Espargaró fit verklaard, maar ontbreekt toch tijdens MotoGP TT Assen

Nadat hij op vrijdag al een vervelende crash meemaakte in de Geert Timmer-bocht, ging het zaterdag in de sprintrace helemaal fout voor Aleix Espargaró. In de laatste ronde viel de ervaren Aprilia-rijder op hoge snelheid in de Ramshoek, waarna hij meteen naar zijn rechterhand greep. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat hij een botje in zijn hand had gebroken. De MotoGP-artsen gaven vervolgens aan dat Espargaró zondag voorafgaand aan de warm-up nogmaals gecheckt zou worden met het oog op deelname aan de warm-up en de Grand Prix in Assen.

Voor de warm-up heeft Espargaró weliswaar groen licht gekregen om op de Aprilia RS-GP te stappen, maar inmiddels heeft de Italiaanse fabrikant naar buiten gebracht dat de drievoudig Grand Prix-winnaar de TT van Assen aan zich voorbij laat gaan. "We willen je informeren dat Aleix vandaag niet zal racen, zelfs niet in de warm-up, om zo zijn herstel te versnellen", meldde Aprilia in een korte verklaring aan de media. Met het overslaan van de zondagse actie op het TT Circuit hoopt Espargaró genoeg hersteld te zijn om volgende week wél in actie te kunnen komen tijdens de Grand Prix van Duitsland, die op de Sachsenring verreden wordt.

Het wegvallen van Espargaró is de tweede klap die Aprilia dit weekend te verwerken krijgt. Ook testrijder Lorenzo Savadori, die in Assen met een wildcard aan de start stond, crashte hard tijdens de sprintrace op zaterdag. De Italiaan heeft daarbij breukjes in zijn wervelkolom opgelopen, waardoor hij zondag eveneens ontbreekt op de startgrid. Dat houdt in dat Maverick Viñales in de Grand Prix de kastanjes uit het vuur moet halen voor Aprilia, want hij is de enige overgebleven rijder van het fabrieksteam.