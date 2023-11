Espargaro fit bevonden voor deelname aan MotoGP-race Qatar

De sprintrace van het MotoGP-weekend in Qatar kwam voor Aleix Espargaro al ten einde voordat die goed en wel begonnen was. In de openingsronde werd de Aprilia-rijder in bocht 6 van achteren aangereden door Miguel Oliveira, waardoor beide rijders hard vielen en ook Enea Bastianini veel tijdverlies opliep. Daar waar Bastianini de race kon uitrijden, waren zowel Espargaro als Oliveira na de eerste ronde al klaar. Zowel de Spanjaard als de Portugees meldde zich vervolgens bij het medisch centrum, waar bij allebei een breuk werd geconstateerd. Oliveira brak zijn schouderblad en moet daardoor de Grand Prix van Qatar laten schieten, terwijl Espargaro een breukje in de kop van zijn kuitbeen opliep.

De MotoGP maakte via social media al bekend dat Espargaro in de aanloop naar de warm-up opnieuw gecheckt zou worden door de artsen van het kampioenschap. Kort voordat de sessie van start ging, kreeg de rijder uit Granollers groen licht om op de motor te stappen en deel te nemen aan de race op Losail International Circuit. Daardoor bestaat het MotoGP-veld later vandaag uit 21 rijders, waarbij alleen Oliveira ontbreekt. In de warm-up kwam Espargaro uiteindelijk tot de vijftiende tijd op een ruime seconde van snelste man Maverick Viñales, zijn teamgenoot bij Aprilia.

Espargaro weet dat hij in de race in Qatar voor een behoorlijke opgave staat om nog een mooi resultaat te scoren. Hij moet de wedstrijd vanaf de zestiende positie aanvangen, nadat hij zaterdag een boete én zes plaatsen gridstraf kreeg. Deze forse maatregel werd opgelegd omdat Espargaro tijdens de tweede vrije training een klap had gegeven aan Franco Morbidelli, die in zijn ogen in de weg reed op de ideale lijn. Via Instagram gaf hij een korte reactie op het incident en de straf, die hij te hoog noemde. "Het was een dag om te vergeten", opende Espargaro. "Allereerst het incident met Morbidelli. Mijn reactie was heel slecht. Hij wandelde in het midden van de baan, raakte me twee keer bijna, hij zat op de lijn en liet me niet meer terugkomen op de baan. Ik verloor mijn geduld en reageerde totaal buiten proportie. Daar kreeg ik een straf voor. In mijn ogen is die te zwaar, maar ik accepteer het omdat het er niet goed uitzag."