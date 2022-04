Zondag pakte Aleix Espargaro tijdens de Grand Prix van Argentinië in zijn 200e MotoGP-start dan eindelijk zijn eerste overwinning in de hoogste klasse. Dat was meteen ook zijn eerste zege in 283 starts in het wereldkampioenschap, terwijl hij Aprilia de eerste overwinning sinds de MotoGP-terugkeer in 2015 schonk. Espargaro rijdt sinds 2017 voor de Italiaanse fabrikant en speelt sindsdien een belangrijke rol in de ontwikkeling van de RS-GP tot een solide machine.

De afgelopen jaren is Aprilia er niet in geslaagd om sterke rijders als Cal Crutchlow en Andrea Dovizioso aan zich te binden. Eind 2020 heeft het team – na de dopingschorsing van Andrea Iannone – geprobeerd om jonge Moto2-talenten als Marco Bezzecchi en Joe Roberts aan te trekken, maar ook daarin slaagde de fabrikant niet. Met name de afwijzingen van de jonge rijders hebben Espargaro de motivatie gegeven om de critici de mond te snoeren en te blijven vechten voor de eerste MotoGP-zege van Aprilia.

“Ik herinner me goed dat ik met Maverick [Viñales] bij Suzuki reed en daar klaar was omdat ik niet competitief genoeg was. Aprilia belde me en ik stond natuurlijk helemaal niet bovenaan de lijst met snelle rijders”, vertelt Espargaro na een vraag van Motorsport.com. “Niemand ging daar naartoe, de snelle rijders wilden niet, niemand geloofde in het project. Vanaf de eerste dag zei ik ‘ik ga proberen deze motor te laten shinen, ik ga proberen deze motor naar de top te brengen’. Ik verwachtte niet dat het zo lang zou duren, maar eindelijk is het gelukt. Zelfs drie jaar geleden probeerden we jonge coureurs te overtuigen om te komen en zij zeiden ‘ik wacht liever op een andere motor’. Dit heeft mij nog hongeriger gemaakt, het gaf mij extra motivatie omdat ik zei ‘oké, je gaat deze dag herinneren als een slechte als je nee zegt tegen Aprilia’. Er is nog veel werk te doen, maar ik denk dat men – en vooral de jongere rijders – Aprilia als een serieuzer project gaan zien en als optie voor de toekomst. Dat is denk ik geweldig voor de sport.”

Het huidige contract van Espargaro bij Aprilia loopt eind 2022 af, hoewel hij inmiddels dicht bij een verlenging van de deal is. Gevraagd of de overwinning hem meer drive geeft om door te gaan met racen, stelt hij: “Het zou niet eerlijk richting mijzelf zijn om nu te stoppen. Dat denk ik na al het harde werk en het feit dat ik niet eerder gewonnen heb, nooit een van de sterkste rijders in een klasse was”, aldus Espargaro. “Om eerlijk te zijn richting mezelf moet ik nog minimaal een of twee jaar racen. Fysiek voel ik me goed genoeg en ik geniet van het racen. Over de toekomst maak ik me eigenlijk niet druk. Ik wil van dit jaar genieten en proberen competitief en snel te zijn. Natuurlijk heb ik meer energie om door te gaan met racen. Tegelijkertijd moet ik zeggen dat het moeilijk is om ver weg te zijn van mijn familie. Maar als ik races kan winnen of vooraan in het kampioenschap kan staan, gaat dat natuurlijk makkelijker.”