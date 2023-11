Espargaro schuldbewust over incident met Morbidelli: Voel me er slecht over

Tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Qatar hadden Aleix Espargaro en Franco Morbidelli een stevige aanvaring op de baan. De Aprilia-rijder maakte zijn ongenoegen met de Yamaha-man duidelijk en deelde zelfs een klap uit, waarvoor hij een gridstraf en een boete kreeg. Daarna bleven de rijders de rest van het weekend via de media sneren naar elkaar uitdelen. Enkele dagen later is de rust echter weer teruggekeerd bij Espargaro, die zich in de aanloop naar de MotoGP-seizoensfinale in Valencia heeft verontschuldigd bij Morbidelli. "Ik ben bij zijn motorhome geweest om met hem te praten", trapte Espargaro af in zijn praatje met de media.

"Het maakt niet uit of het zijn fout was of die van mij, dat doet er niet toe. Met mijn reactie zat ik helemaal verkeerd en dat spijt me, want ik denk dat die drie seconden me op iemand laten lijken die ik niet ben. Ik denk dat ik een goed persoon ben, maar door deze drie, vier seconden lijk ik de bad guy. Ik voelde me er slecht over, dus ik naar zijn motorhome gegaan om met hem te zitten en mijn verontschuldigingen aan te bieden." Ook is Espargaro inmiddels met een psycholoog aan de slag gegaan om dergelijke uitbarstingen in de toekomst te voorkomen. "Ik ga eraan werken om te begrijpen hoe ik beter kan omgaan met momenten met veel spanning, zodat deze situatie zich niet herhaalt. De seizoenen worden steeds langer en de weekenden worden steeds drukker, maar we zijn professionals en we moeten hiermee omgaan. Dit is een van de dingen die ik moet leren voor 2024."

Onzekerheid over deelname in Valencia

Voordat 2024 aanbreekt, wordt in Valencia het huidige MotoGP-seizoen afgesloten. Voor Espargaro staat daarin relatief weinig op het spel, al kan hij de vijfde plek in het kampioenschap nog overnemen van Johann Zarco. Daarvoor dient hij gedurende het weekend zes punten meer te scoren dat de Fransman van Pramac Ducati, maar het blijft nog even de vraag of dat überhaupt mogelijk is. Espargaro liep bij zijn crash in de sprintrace in Qatar een breukje op in zijn kuitbeen, waardoor hij in de race op zondag al vroeg moest afhaken. Doordat het herstel moeizaam verloopt, weet hij nog niet of hij dit weekend kan racen.

"Het was eerlijk gezegd een heel lang jaar. We hebben veel hoogtepunten, maar ook veel dieptepunten gehad. Voor volgend jaar moeten we begrijpen hoe we de motor iets stabieler krijgen, zonder supergoede en superslechte punten. Ik ga mijn best doen, maar ik weet nog niet zeker of ik kan rijden. De blessure is namelijk niet zo hersteld als ik had verwacht", aldus Espargaro. "Ik ga het vrijdag proberen. Ik heb de afgelopen twee dagen mijn best gedaan, maar alles is nog heel vers en mijn been zit nog vol bloed. Ook is er geen beweeglijkheid, dus ik ga het vrijdag proberen en dan zullen we zien."