Espargaró voor eigen publiek naar pole in Catalonië, Márquez veertiende

De eerste beslissing voor de kwalificatie van de Grand Prix van Catalonië viel al tijdens de tweede oefensessie op vrijdag. Aleix Espargaró plaatste zich met een nieuw ronderecord als snelste voor Q2, maar diverse snelle mannen slaagden daar niet in. De opvallendste naam in het gezelschap was Marc Márquez, maar makkelijk zou hij het op voorhand niet krijgen om in Q1 een van de twee startbewijzen voor het tweede segment veilig te stellen. De Gresini-rijder zou namelijk concurrentie krijgen van onder meer broertje Álex Márquez, maar ook van Fabio Quartararo, Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi en Miguel Oliveira.

Ronderecord Di Giannantonio, Márquez weer snel klaar

De strijd om de twee resterende plekjes in Q2 ontbrandde meteen tijdens de eerste run van Q1, waarin Marc Márquez en Raúl Fernández elkaar afwisselden op de eerste positie. Na twee vliegende ronden was het Fernández die het veld aanvoerde met 1.38.750, waarmee hij slechts twee tienden boven het ronderecord zat. Márquez volgde echter op slechts 0.025 seconde op de tweede plek, terwijl ook Quartararo, Álex Márquez en Oliveira in hun eerste run al onder de 1 minuut en 39 seconden doken. De echte beslissing zou echter pas in de slotfase vallen, toen vrijwel alle rijders met een nieuwe achterband op de baan verschenen.

Met die nieuwe zachte achterband klokte Fernández meteen 1.38.453 om een nieuw baanrecord te rijden, maar lang zou dat niet blijven staan. In de laatste minuut reed Di Giannantonio 1.38.208 om met de snelste tijd door te gaan naar Q2. Fernández hield uiteindelijk stand op de tweede plek, waardoor Álex Márquez met 0.077 seconde buiten de boot viel. Ook Marc Márquez werd uitgeschakeld met zijn vierde tijd, waardoor hij beide races vanaf P14 moet aanvangen. Hij staat daarmee wel voor Oliveira, Bezzecchi, Quartararo, de laat gevallen Johann Zarco en Augusto Fernández. Honda-rijders Takaaki Nakagami, Joan Mir, Luca Marini en wildcard Stefan Bradl sloten de rijen.

Uitslag Q1 MotoGP GP van Catalonië

Espargaró op laatste moment naar pole

Met Di Giannantonio en Fernández was het startveld voor Q2 compleet en dus begonnen twaalf rijders om 11.15 uur aan de strijd om pole-position. Het was WK-leider Jorge Martín die meteen razendsnel opende met 1.38.401, maar lang hield die tijd niet stand. Met zijn tweede vliegende ronde snelde Francesco Bagnaia al naar 1.38.221, waarmee hij een fractie langzamer was dan het ronderecord van Di Giannantonio in Q1. De regerend kampioen keerde zodoende als snelste terug naar de pits, vlak voor de jarige Pedro Acosta, Martín, Espargaró en Di Giannantonio.

Er volgde nog een tweede run, waarvoor de meeste rijders een nieuwe achterband haalden. Pramac-rijder Martín én Morbidelli konden daarin weinig uitrichten, want ze gingen tegelijkertijd onderuit in bocht 2 en konden een verbetering daardoor vergeten. Nadat hun motoren geborgen waren, kon slechts een handvol rijders nog aanzetten. Een van hen was Espargaró, die met zijn ultieme poging een 1.38.190 op de klokken zette. Dat bleek voor de afzwaaiende thuisrijder genoeg om zowel het ronderecord als de pole-position te veroveren. Bagnaia volgde op slechts 0.031 seconde als tweede, terwijl Brad Binder in de slotfase nog naar de derde plek kwam.

Die derde plek viel uiteindelijk nog ten deel aan Fernández, wiens rondetijd eerst werd geschrapt wegens gele vlaggen om zijn tijd later toch nog terug te krijgen. Binder en Acosta moesten zich daardoor tevreden moest stellen met de vierde en vijfde plek, op de voet gevolgd door Di Giannantonio en Martín. De sterk presterende Álex Rins klokte de achtste tijd, voor Jack Miller. Morbidelli, Enea Bastianini en Maverick Viñales completeerden het twaalftal in Q2. In deze volgorde beginnen de rijders zaterdag en zondag aan respectievelijk de sprintrace en de Grand Prix in Montmeló, die om respectievelijk 15.00 uur en 14.00 uur beginnen.

Uitslag Q2 MotoGP GP van Catalonië

Espargaró voor Bagnaia in afsluitende oefensessie

Voorafgaand aan de kwalificatie voor de GP van Catalonië mochten de MotoGP-rijders zich nog een half uur voorbereiden tijdens de tweede vrije training. Voor Johann Zarco en Marc Márquez verliep de sessie niet helemaal volgens plan, want allebei crashten ze in bocht 5. Qua tijden was het opnieuw Aleix Espargaró die het veld aanvoerde, ditmaal met 1.39.294. Francesco Bagnaia volgde op 0.012 seconde op de tweede plek, met Pramac-rijders Franco Morbidelli en Jorge Martín daar direct achter. Pedro Acosta kwam op zijn twintigste verjaardag tot de vijfde tijd, voor Raúl Fernández, Fabio Quartararo, Álex en Marc Márquez en Miguel Oliveira op P10.

Uitslag tweede vrije training MotoGP GP van Catalonië