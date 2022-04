Espargaro viert eerste MotoGP-zege Aprilia: “Niets aan gestolen”

Aleix Espargaro pakte zaterdag overtuigend pole-position en was zondag op basis van zijn lange runs in de trainingen de uitgesproken favoriet voor de overwinning. Hij moest daarvoor wel afrekenen met Jorge Martin, die namens Pramac Ducati bijzonder goed onderweg was. In de 21ste ronde ging Espargaro daadwerkelijk aan zijn voormalig huisgenoot voorbij en vierde hij zijn eerste Grand Prix-overwinning, maar ook de eerste van Aprilia in het moderne MotoGP-tijdperk. Daarmee staat hij nu aan de leiding in het wereldkampioenschap. Na afloop was de emotionele Espargaro duidelijk: “Deze zege hebben we verdiend.”

“Sinds Qatar en eigenlijk daarvoor al tijdens de wintertest voelde dit de beste motor die ik in mijn loopbaan gehad heb”, aldus Espargaro. “In het voorseizoen kun je heel moeilijk beoordelen of je met deze motor top-vijf of top-tien kunt rijden, maar ik voelde me steeds erg goed en zat dicht op de andere toprijders. Ook in Qatar voelde ik me sterk. We hebben stap voor stap onze potentie steeds meer getoond. Dit was geen regenwedstrijd of een race die we met een beetje geluk gewonnen hebben. Hier is niets aan gestolen. We hebben gisteren bewezen dat we de snelste waren in de kwalificatie en ook vandaag in de race. We staan aan de leiding in het kampioenschap, het voelt als een droom. Ik ben extreem blij en trots, dit is het moeilijkste kampioenschap. Het niveau van de concurrentie is ontzettend hoog, ik ben heel blij voor iedereen in Noale en mijn familie. Ik ben 32 jaar oud, maar eindelijk is het gelukt. Ik denk dat ik het verdien.”

Aprilia was lange tijd het buitenbeentje in de MotoGP. Dat kwam een paar jaar geleden nog tot uiting in het feit dat verschillende Moto2-talenten bedankten voor een zitje bij het merk. Espargaro haalde daar kracht uit en zag dat het ook iets deed met het team. “Voor iedereen bij het team is dit een gigantische stap. Zes jaar geleden verliet ik Suzuki voor Aprilia en niemand wilde voor dit team rijden, niemand geloofde in dit project. Wat ze nu bereikt hebben met het vele werk, is ongelofelijk. De motor staat aan de leiding in het kampioenschap na een pole-position en een overwinning. Ik ben heel blij voor de Aprilia-groep.”